Elisa di Rivombrosa è una serie televisiva italiana ideata da Cinzia TH Torrini e trasmessa dal 2003 al 2005 su Canale 5 in prima serata.

Scena Elisa di Rivombrosa- foto it.shotoe.com

È stata una fiction di grande successo che dal 24% di share è arrivata a toccare picchi del 41% in Italia e ha conquistato milioni di telespettatori anche in tutta Europa.

La serie racconta la storia di Elisa Scalzi, una ragazza di umili origini ma dall’animo nobile che conquista il cuore del conte Fabrizio Ristori.

Tra ambientazione storica, intrighi e sotterfugi si consuma uno dei temi più amati di sempre, quello dell’amore impossibile.

Ma come saranno diventati i protagonisti? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Elisa di Rivombrosa: ieri e oggi!

Vittoria Puccini

Vittoria Puccini- foto tvserial.it

Vittoria Puccini è Elisa Scalzi, la protagonista della serie. È una ragazza di umili origini che diventa la dama di compagnia della contessa Agnese Ristori.

Elisa è considerata una figlia dalla contessa e Fabrizio, tornato a Rivombrosa, la scambia per una nobile e si invaghisce di lei. Anche dopo aver scoperto la verità, però, il conte continua ad amarla.

I due si ritrovano ad affrontare ostacoli e pericoli, ma riescono a coronare il loro sogno d’amore. Quando Fabrizio muore in un agguato, Elisa decide di fare tutto il possibile per il bene dei suoi figli e di Rivombrosa.

Tre anni dopo la morte di Fabrizio, la contessa si innamora di Christian Gray/Principe Cristiano Caracciolo di Montesanto, restando legata però al ricordo del suo grande amore.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Il destino di un principe, Le ragazze di San Frediano, La baronessa di Carini, Tutta la verità, C’era una volta la città dei matti…, Violetta, Altri tempi, Anna Karenina, L’Oriana, Romanzo famigliare, Mentre ero via e Il processo.

Si è dedicata molto anche al cinema con Ma quando arrivano le ragazze?, Colpo d’occhio, Baciami ancora, La vita facile, Acciaio, Magnifica presenza, Tutta colpa di Freud, Maraviglioso Boccaccio, Tiramisù, The Place, Cosa fai a Capodanno? e 18 regali.

Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi- foto tvserial.it

Alessandro Preziosi è il conte Fabrizio Federico Giovanni Clemente Ristori di Rivombrosa, il protagonista maschile della serie e grande amore di Elisa.

Fabrizio è un ex ufficiale dell’esercito francese che torna a Rivombrosa per rivedere la madre in fin di vita. Lì si innamora di Elisa e vivrà con lei una storia d’amore travolgente e ostacolata da tutti.

Il conte custodisce una lista di congiurati che cospirano contro il re e che potrebbe salvare le sorti del regno. Sarà questo documento a portarlo alla morte.

È stato fidanzato con la marchesa Lucrezia Van Necker in giovane età, ma la donna gli ha preferito il consigliere del Re. La donna continua a esercitare la sua influenza su di lui.

Dopo la nascita di Agnese, però, Fabrizio resta vittima di un’imboscata ordita dall’ex Governatore Ranieri e morirà tra le braccia della sua Elisa.

L’attore, dopo la fiction, ha lavorato in altri progetti televisivi come L’uomo che rubò la Gioconda, Il commissario De Luca, Sant’Agostino, Edda Ciano e il comunista, Un amore e una vendetta, Gli anni spezzati – Il giudice, La mia bella famiglia italiana, Per amore del mio popolo, La bella e la bestia, Tango per la libertà, I Medici, Sotto copertura – La cattura di Zagaria, Liberi di scegliere e Non mentire.

Al cinema lo ritroviamo in film come La masseria delle allodole, I Viceré, Il sangue dei vinti, Mine vaganti, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi, Il volto di un’altra, Passione sinistra, Amazonia 3D, Lost in Florence, L’amore rubato, Classe Z e Nessuno come noi.

Antonella Fattori

Antonella Fattori- foto tvserial.it

Antonella Fattori è Anna Ristori, la sorella maggiore di Fabrizio. È una nobildonna molto religiosa ferrea che mal sopporta la presenza di Elisa prima per via del rapporto con sua madre e dopo per la storia col fratello.

Il comportamento di Anna nasconde il rammarico per non aver sposato l’uomo che amava, il dottor Antonio Ceppi, oltre che per essere intrappolata in un matrimonio frustrante con il marchese Alvise Radicati.

Anna apre gli occhi su Alvise e sulla marchesa Lucrezia Van Necker e decide di chiedere perdono al fratello e di dare una possibilità a Elisa. Da quel momento in poi le due diventeranno come sorelle.

Nella seconda stagione, dopo la morte di Alvise causata dalla sifilide, Anna e il dottor Antonio Ceppi si sposano.

Jane Alexander

Jane Alexander- foto Jane Alexander

Jane Alexander è la marchesa Lucrezia Priscilla Adelaide Van Necker, moglie di Jean-Luc Beauville , ex fidanzata di Fabrizio Ristori e rivale di Elisa.

Da giovane, pur essendo innamorata di Fabrizio, Lucrezia ha deciso di lasciarlo e sposare il consigliere del Re Jean-Luc Beauville.

Dopo 10 anni, incontra di nuovo Fabrizio e riesce a mettere a dura prova la sua storia d’amore. Ad animarla, oltre alla relazione con Ranieri, è anche la premura di riprendere il documento che la collega alla congiura contro il Re.

L’attrice, dopo Elisa di Rivombrosa, ha continuato ad apparire in televisione con Ho sposato un calciatore, La freccia nera, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Anna e i cinque, Il commissario Manara, Boris, 6 passi nel giallo e Rocco Schiavone.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Tutte le donne della mia vita, Una cella in due, Anita B. e Wine to Love – I colori dell’amore.

Cesare Bocci

Cesare Bocci- foto tvserial.it

Cesare Bocci è il dottor Antonio Ceppi, l’amore mai sopito di Anna Ristori. È un ex nobile che ha rinunciato al suo titolo per sposare la serva Lucia.

Antonio non riesce a superare il suicidio della moglie, ma crede nell’amore tra Elisa e Fabrizio e li aiuta nella prima stagione.

Poco a poco Antonio riprende a parlare con Anna e l’aiuta nel rapporto burrascoso con Alvise: tra i due rinascerà l’amore.

Dopo la serie, l’attore è apparso ancora in televisione con Fratelli, L’ispettore Coliandro, Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, Io e mamma, Caccia segreta, Terapia d’urgenza, Sant’Agostino, Sotto il cielo di Roma, Provaci ancora prof!, Volare – La grande storia di Domenico Modugno, Una grande famiglia, Un’altra vita, Hundred to Go, L’isola di Pietro, Paolo Borsellino – Adesso tocca a me, Imma Tataranni – Sostituto procuratore e Fratelli Caputo.

Luca Ward

Luca Ward- foto tvserial.it

Luca Ward è il duca Ottavio Ranieri, ex Governatore del Regno, capo delle guardie reali e amante di Lucrezia Van Necker.

Ranieri è a capo della congiura ai danni del sovrano e per questo cerca di recuperare la lista dei congiurati in possesso di Fabrizio Ristori.

Il duca viene arrestato e condannato a morte, ma riesce a fuggire e a organizzare un’imboscata al conte. Fabrizio però lo uccide in duello.

Dopo la fiction, oltre al doppiaggio, l’attore è stato impegnato in televisione con Un medico quasi perfetto, Donna detective, La stella dei re, Pompei, ieri, Capri, Il mistero del lago, Un amore di strega, Negli occhi dell’assassino, Non smettere di sognare, Le tre rose di Eva, Rex, Un angelo all’inferno, Braccialetti Rossi 3, Un posto al sole e Sotto il sole di Riccione.

Ritroviamo Luca Ward al cinema con Dalla parte giusta, 7 km da Gerusalemme, Animanera, Scusa ma ti chiamo amore, Piazza Giochi, Nauta, Le leggi del desiderio e La mia seconda volta.

Eleonora Mazzoni

Eleonora Mazzoni- foto tvserial.it

Eleonora Mazzoni è l’ex marchesa Margherita Maffei di Barbero, una nobile decaduta. La ragazza è innamorata del conte Giulio Drago, ma non può sposarlo a causa della sua condizione economica.

Per salvare il padre in fin di vita, Margherita fa un voto a Dio e decide di tenere fede alla promessa, diventando suora e abbandonando per sempre Giulio.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con 48 ore, R.I.S. – Delitti imperfetti, Il bambino sull’acqua, Allegro, non troppo, Nati ieri, La squadra, Distretto di polizia 6, Medicina generale, Io e mamma, La strana coppia, Colpi di sole, Il commissario De Luca, Tutti pazzi per amore, Mal’aria, Little dream, Il commissario Manara e Fratelli detective.

Kaspar Capparoni

Kaspar Capparoni- foto pinterest.it

Kaspar Capparoni è il conte Giulio Drago, amico di Fabrizio. Vive una relazione travagliata con la fidanzata Margherita.

Giulio partecipa della congiura contro il Re, ma non arriva mai a chiedere a Fabrizio di consegnargli la lista dei traditori.

Abbandonato da tutti e obbligato da Ranieri e Lucrezia, però, sfida Fabrizio in duello e muore per mano del suo amico.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con La caccia, Provaci ancora prof!, Capri 1, Capri 2, Donna detective, Rex, Al di là del lago, Donna detective 2, Il cavaliere di cristallo, Le tre rose di Eva, Solo per amore e Solo per amore – Destini incrociati.

È stato impegnato anche su progetti cinematografici come Il ritorno del Monnezza, Two Families e Il sole nero.

Francesca Rettondini

Francesca Rettondini- foto tvserial.it

Francesca Rettondini è la duchessa Clelia Bussani, cugina del Re. È una donna intelligente e affascinante che ama provocare gli uomini.

Clelia capisce cosa vuol dire amare soltanto quando Fabrizio la respinge per non tradire la sua Elisa: da quel momento sarà dalla loro parte.

La duchessa si scontra con Ranieri e Lucrezia per aiutare Elisa a salvare Fabrizio dalla pena di morte, ma finirà per essere uccisa dai sicari dell’ex Governatore.

L’attrice, dopo Elisa di Rivombrosa, ha lavorato in televisione con Incantesimo 6, Intrigo a Cuba, Carabinieri 3, CentoVetrine, I Cesaroni 3 e Albergo Very Strong.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Cronaca rosa, Due volte Natale, L’apocalisse delle scimmie, DeKronos – Il demone del tempo, Nient’altro che noi, Baci salati, Nero infinito e Rosso Mille Miglia.

Pierluigi Coppola

Pierluigi Coppola- foto tvserial.it

Pierluigi Coppola è Angelo Buondio, lo stalliere di Rivombrosa. Il ragazzo è segretamente innamorato di Elisa e riesce a stare con lei quando la ragazza abbandona la speranza di sposare Fabrizio.

Elisa e Fabrizio si incontrano durante un tentativo di evitare la congiura contro il re e capiscono di amarsi. Così Angelo non può far altro che mettersi da parte e dopo si innamorerà di Celeste.

Dopo Elisa di Rivombrosa, l’attore è stato coinvolto in altri progetti televisivi come La terza verità, La nuova squadra, Rex e Don Matteo 9.

Al cinema ritroviamo Pierluigi Coppola in film come Avanti il prossimo, Palpiti, pulci, e pappolate e Una maschera in prestito.

Linda Batista

Linda Batista- foto tvserial.it

Linda Batista è Isabella, la dama di compagnia di Lucrezia Van Necker. La donna prova ammirazione per la marchesa, ma rifiuta di uccidere Elisa.

Isabella finisce nel mirino di Lucrezia che la pugnala e la butta nel fiume. In realtà, la donna si salva grazie a dei pescatori e si trasferisce a Napoli, dove incontra Gaetano Capece, suo futuro marito.

Dopo la fiction, l’attrice è apparsa in televisione con Donna detective, Pompei, ieri, oggi, domani e Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Al cinema la ritroviamo in The Clan, Los Borgia, La masseria delle allodole e E io non pago – L’Italia dei furbetti.

Marzia Ubaldi

Marzia Ubaldi- foto tvserial.it

Marzia Ubaldi è Amelia, la balia dei conti Ristori e amica di Elisa. Da serva anziana dirige la servitù di Rivombrosa e da amica prova ad aiutare i due innamorati.

Dopo Elisa di Rivombrosa, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con 7 vite, Questo nostro amore, Grand Hotel, L’allieva serie, I nostri figli e Suburra.

Ritroviamo Marzia Ubaldi al cinema con i film Non c’è campo, Euforia e I predatori. tvserial.it

Antonio Cupo

Antonio Cupo- foto tvserial.it

Antonio Cupo è l’ufficiale Christian Grey/Principe Cristiano Caracciolo di Montesanto, il protagonista maschile della seconda stagione della fiction.

Christian Grey è in realtà il Principe di Montesanto, l’orfano costretto a scappare da Napoli a causa della brama di potere del barone Michele di Conegliano.

Dopo aver militato nella Marina inglese, l’uomo si presenta a tutti come il capitano Christian Gray al servizio del re inglese Giorgio III.

Christian salva Elisa dai sicari inviati da Armand Benac a Genova e arriva al palazzo Conegliano presentandosi come un esperto archeologo alla ricerca di scavi interessanti. In realtà cerca vedetta.

A palazzo Conegliano, Christian incontra di nuovo Elisa e i due si avvicinano, nonostante l’uomo non le riveli la sua vera identità.

Il Principe intende riprendersi tutto e vuole restituire la libertà ai Lazzaroni, ma subisce una brutta caduta. Dopo essersi ripreso, però, raggiunge Elisa a Rivombrosa e la salva da Victor Benac.

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Love Notes, Lost Behind Bars, Medici miei, Negli occhi dell’assassino, Tutta la verità, Il ritmo della vita, L’ombra del destino, Parole magiche – La storia di J.K. Rowling, 6 passi nel giallo – Vite in ostaggio, Supernatural – Episodio: La dimora Van Ness, Bomb Girls, La parata dell’amore, Il negozio del Natale, Ho sognato l’amore e Tra matrimoni e divorzi.

E ancora L’amante perfetta, Bomb Girls, A Christmas Tail, Ricomincio da ieri, The Music in Me – La voce dell’amore, Unreal, Ice, Animagemella.com, Beaches, Girlfriends’ Guide to Divorce, Daughter for Sale, Segreti e tradimenti, Muse, Garage Sale Mystery: I delitti del vaso di Pandora, To Have and to Hold, Blood & Treasure e Sleeping with Danger.

L’attore è stato impegnato anche con il cinema con Lezioni d’amore, Carnera – The Walking Mountain, Barbarossa, Smile, Prigioniero di un segreto, American Mary, 11 settembre 1683, Anita B., Body of Deceit, It Happened in L.A., La Llorona e Vault.