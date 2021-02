Grandi Domani è una serie televisiva italiana andata in onda in prima serata su Italia 1 per una sola stagione nel 2005.

Cast Grandi Domani- foto programma.sorrisi.com

Le ventiquattro puntate dello show racconta le storie di studenti (ballerini, cantanti e attori) e professori di una scuola d’arte della Capitale, richiamando la trama del telefilm Paso Adelante.

Purtroppo la serie prodotta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo e diretta da Vincenzo Terracciano non ha avuto una seconda stagione, ma ancor oggi viene ricordata dagli amanti del genere.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie italiana? A quali altri progetti hanno partecipato? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Grandi Domani: ieri e oggi!

Marco Giallini

Marco Giallini- foto poplife.it

Marco Giallini è Dante Salimbene, l’insegnante di recitazione della scuola d’arte della serie televisiva, nonché preside e fondatore della scuola.

Dopo la serie, l’attore ha continuato la sua carriera con altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Buttafuori, Medicina generale, Fuga per la libertà – L’aviatore, Romanzo criminale – La serie, Il mostro di Firenze, Boris 3, La nuova squadra, Crimini 2, La nuova squadra – Spaccanapoli e Rocco Schiavone.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in L’amico di famiglia, Meno male che ci sei, Io, loro e Lara, La bellezza del somaro, Tutti al mare, ACAB – All Cops Are Bastards, Posti in piedi in paradiso, Una famiglia perfetta, Tutti contro tutti, Buongiorno papà, Tutta colpa di Freud, Confusi e felici, Ogni maledetto Natale, Se Dio vuole, Storie sospese e Loro chi?.

E ancora, Assolo, Perfetti sconosciuti, Beata ignoranza, The Place, Io sono Tempesta, Rimetti a noi i nostri debiti, Non ci resta che il crimine, Domani è un altro giorno, Il grande salto, Villetta con ospiti, È per il tuo bene, Io sono Babbo Natale e Ritorno al crimine.

Irene Ferri

Irene Ferri- foto tvserial.it

Irene Ferri è Lucia Vannucchi, una professoressa della scuola d’arte con cui Dante avrà una relazione.

L’attrice, dopo Grandi domani, ha recitato in altri show televisivi: Tutti pazzi per amore, La nuova squadra 2, Intelligence – Servizi & segreti, Tutti pazzi per amore 2, La Nuova Squadra – Spaccanapoli, Tutti pazzi per amore 3, Il tredicesimo apostolo – Il prescelto, Fuoriclasse, Che Dio ci aiuti 3, Provaci ancora prof!, I segreti di Laura, Sorelle, Immaturi – La serie, Extravergine, Pezzi unici e Che Dio ci aiuti 6.

Al cinema ritroviamo Irene Ferri in film come Fascisti su Marte, Il Giorno in Più e L’aquilone di Claudio.

Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni- foto tvserial.it

Francesco Paolantoni è Virgilio Del Fiordo, il professore di spettacolo della scuola d’arte della serie Grandi domani.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in progetti dedicati al piccolo e grande schermo. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo L’amore di Kyria, A sud di New York, La crociata dei buffoni – The Last Summer, Andiamo a quel paese, A Napoli non piove mai, I peggiori, La cena, Vengo anch’io, Una festa esagerata e La Reliquia.

Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia- foto tvserial.it

Raffaella Mennoia è Marina, la segretaria della scuola di arte.

Dopo la serie televisiva, Raffaella Mennoia collabora come autrice televisiva con Maria De Filippi in programmi come Uomini e Donne e C’è posta per te.

Oriella Dorella

Oriella Dorella- foto tuttodanzaweb.it

Oriella Dorella è Silvia Marzi, madre di Rebecca e protagonista della serie Grandi Domani. La donna conosce i limiti della figlia, ma non li ammette mai e cerca di proteggerla.

La ballerina e attrice, dopo la fiction, è apparsa in televisione con Non smettere di sognare nel 2009 e nel 2011.

Elena Russo

Elena Russo- foto cristianitoday.it

Elena Russo è Caterina, una delle protagoniste della serie televisiva Grandi Domani.

Subito dopo lo show, l’attrice è stata impegnata con film, serie e miniserie: L’uomo sbagliato, Elisa di Rivombrosa – Parte seconda, La luna e il lago, Orgoglio – capitolo terzo, Io non dimentico, Amiche mie, L’onore e il rispetto – Parte seconda, Sangue caldo, I cerchi nell’acqua, Rodolfo Valentino – La leggenda, Furore – Il vento della speranza e Furore – Capitolo secondo.

Al cinema ritroviamo Elena Russo in Baciami piccina, Baarìa, Ce n’è per tutti, Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile e Non può piovere per sempre.

Giovanni Esposito

Giovanni Esposito- foto tvserial.it

Giovanni Esposito è Matteo, un allievo della scuola. È il più grande tra tutti gli studenti ed è simpaticissimo.

Dopo Grandi Domani, l’attore è apparso in altri progetti televisivi, tra i quali Salvo D’Acquisto, L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi, Pane e libertà, L’isola dei segreti – Korè, I delitti del cuoco, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, Qualunque cosa succeda, Matrimoni e altre follie, I bastardi di Pizzofalcone e Cops – Una banda di poliziotti.

Si è dedicato molto anche al cinema con film come Piacere Michele Imperatore, Tris di donne e abiti nuziali, Bisesto, The Tourist, La banda dei Babbi Natale, Mozzarella Stories, Anche se è amore non si vede, To Rome with Love, Omamamia, Una piccola impresa meridionale, La buca e Il ricco, il povero e il maggiordomo.

E ancora, La nostra terra, Si accettano miracoli, A Napoli non piove mai, Natale col boss, Tiramisù, Troppo napoletano, Vieni a vivere a Napoli, Non c’è più religione, Ammore e malavita, Metti la nonna in freezer, Bob & Marys – Criminali a domicilio, Loro, Scappo a casa, Il giorno più bello del mondo e Anime borboniche.

Hoara Borselli

Hoara Borselli- foto tvserial.it

Hoara Borselli è Cecilia, una studentessa della scuola d’arte in cui è ambientata la serie televisiva.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in altri progetti televisivi, primi tra tutti Un posto tranquillo 2, Provaci ancora prof 2 e Vita da paparazzo.

Tra i programmi televisivi ai quali ha partecipato ricordiamo Ballando con le stelle, Non è l’Arena, Quarta Repubblica, Mattino Cinque e Un Posto al Sole.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Hoara Borselli nel film Crazy blood firmato da Gaetano Russo.

Giovanna Rei

Giovanna Rei- foto tvserial.it

Giovanna Rei è Elena, un’altra protagonista della serie televisiva Grandi Domani.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Camera Café, Vera – Die Frau des Sizilianers, La nuova squadra, Distretto di Polizia 9, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, Provaci ancora prof! 5, Sfida al cielo – La narcotici 2, Sotto copertura e Don Matteo 10.

Al cinema ritroviamo Giovanna Rei in film come Pane e burlesque, Tutte lo vogliono, Nina e il cielo e Lui è mio padre.

Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese- fotopoplife.it

Massimiliano Varrese è Furio Zani, uno studente che sogna di diventare un grande ballerino. È un ragazzo solitario dal passato doloroso che non raccoglie consensi, ma che pian piano mostrerà la sua umanità.

Dopo Grandi Domani, l’attore è apparso in televisione con Carabinieri – Sotto copertura, Carabinieri 5, La Sacra Famiglia, Carabinieri 6, Camera Café, Carabinieri 7, Il sangue e la rosa, Pezzi unici e Tutti per 1 – 1 per tutti.

Si è dedicato anche al cinema partecipando a film come Fuoco su di me, Alice, Il figlio più piccolo, Il mistero di Laura, Mi-ka-el e Affittasi vita.

Primo Reggiani

Primo Reggiani- foto tvserial.it

Primo Reggiani è Simone Astarita, uno studente della scuola. Ha vissuto ai limiti della legalità ma, poco prima di tornare in prigione, tenta per gioco l’esame di ammissione. Dante lo vuole a tutti i costi.

L’attore, dopo la serie, ha collezionato un successo dietro l’atro con progetti televisivi come Raccontami, Ne parliamo a cena, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Mia madre, La figlia del capitano, Una grande famiglia, È arrivata la felicità, La vita promessa, L’amore strappato e Mina Settembre.

Per quanto riguarda il cinema, invece, Primo Reggiani è apparso in Melissa P., Scrivilo sui muri, Fratelli, Polvere, La siciliana ribelle, Default, Baciami ancora, Le ultime 56 ore, L’imbroglio nel lenzuolo, Qualche nuvola, Offline, Ci vediamo a casa, Universitari – Molto più che amici, La ragazza dei miei sogni, Ovunque tu sarai e Lovers – Piccolo film sull’amore.

Stella Rotondaro

Stella Rotondaro- foto youtube.com

Stella Rotondaro è Sara, una studentessa della scuola di arte a Roma con un talento naturale per il canto.

La ragazza, pur lottando contro la volontà del padre di farla vivere secondo le tradizioni indiane, non ha il coraggio di dirgli che studia per diventare cantante.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con Distretto di Polizia 8 e al cinema con il film La principessa degli sparvieri.

Alice Mistroni

Alice Mistroni- foto tvserial.it

Alice Mistroni è Francesca, un’altra protagonista della serie televisiva Grandi Domani.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra progetti televisivi (Il Commissario Rex 5), cortometraggi ( Il regalo più bello), film (Arrivederci amore mio e Fuga di cervelli) e teatro (Peter Pan il musical, Lady Oscar, La Bella e la Bestia, Serial Killer Per Signora , Jersey Boys e Sugar, A Qualcuno Piace Caldo Il Musica).

Giulia Bevilacqua

Giulia Bevilacqua- foto poplife.it

Giulia Bevilacqua è Paola Alimonti, una studentessa della scuola di arte con una predilezione particolare per la recitazione.

L’attrice, dopo Grandi Domani, è apparsa in altri progetti televisivi: Distretto di Polizia, 30enni ma non troppo, Dov’è mia figlia?, Il delitto di via Poma, Nero Wolfe, Come un delfino 2, Fuoriclasse, Una pallottola nel cuore, È arrivata la felicità, Amore pensaci tu e Cops – Una banda di poliziotti.

Si è dedicata anche al cinema lavorando in film come Cardiofitness, L’ora di punta, Feisbum! Il film, Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato, 100 metri dal paradiso, Tutta colpa di Freud, Natale col boss, Tiramisù, Il contagio, Moschettieri del re – La penultima missione e Ritorno al crimine.

Milena Mancini

Milena Mancini- foto thecreativebrothers.com

Milena Mancini è Rebecca Marzi, una studentessa della scuola d’arte. Il suo unico obiettivo è emulare e superare sua madre, pur non avendo talento da vendere.

L’attrice e ballerina, dopo la serie, ha continuato ad apparire in televisione con Il generale Dalla Chiesa, Provaci ancora prof 3, R.I.S. 5 – Delitti imperfetti, Ho sposato uno sbirro 2, Dov’è Mario? e Mental.

La ritroviamo anche al cinema in film come Basta un niente, Visioni, Scusa ma ti voglio sposare, Il più grande sogno, Sole cuore amore, Ride, La terra dell’abbastanza, A mano disarmata e Bangla.