“Babbo Natale non esiste”: la frase shock di un direttore d’orchestra

Si può immaginare qualcosa di più triste? Un adulto che, a pochi giorni dal Natale, infrange il sogno di centinaia di bambini, affermando a gran voce che “Babbo Natale non esiste”. Una verità che tutti noi abbiamo imparato, nel corso degli anni: ma per tutto c’è il suo tempo.

E i genitori di quei bambini si sono poi lamentati sui social, quando a casa hanno dovuto fare i conti con pianti e delusioni. Una serata natalizia si è trasformata in un incubo per tanti bambini, a Roma: sul finire dello spettacolo “Disney in Concert: Frozen”, infatti, tratto dal celebre film d’animazione della Disney e andato in scena all’Auditorium Parco della Musica, il direttore d’orchestra ha detto al pubblico che: «Comunque Babbo Natale non esiste». Il perché di questa frase non è chiaro: forse, il maestro era infastidito dal fatto che alcune famiglie stessero andando via prima della fine dello spettacolo.

La polemica è poi montata sui social, soprattutto sulla pagina Facebook dello show, chiusa e poi riaperta, dove sono piovute critiche e insulti da parte dei genitori: “Mi chiedo cosa lo abbia spinto ad avere una uscita così infelice alla chiusura del concerto”, si legge in un commento. L’organizzazione si è dissociata dalle parole del direttore: “Come tutti i presenti siamo rimasti sconcertati da una dichiarazione assolutamente personale del direttore, tra l’altro a spettacolo ormai terminato. Il nostro lavoro è di creare emozioni positive e far sognare i più piccoli. Quanto è stato detto dal direttore d’orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona”.

Un’uscita infelice che potrebbe aver rovinato il Natale a molti bambini!