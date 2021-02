Belen Rodriguez furiosa sui social: la showgirl cita Al Pacino

Belen Rodriguez è apparsa più furiosa che mai sui social. La celebre showgirl, modella e conduttrice tv ha pubblicato un post al vetriolo su Instagram. La presentatrice tv di Tu sì que vales ha scelto una citazione del film Scarface di Oliver Stone per mandare una frecciata al veleno. A chi? In molti sui social hanno puntato subito il dito contro Stefano De Martino, il suo ex marito e padre di suo figlio.

Belen Rodriguez – Foto: Instagram

“Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due“, ha scritto Belen Rodriguez nella didascalia del post, citando le parole pronunciate da Al Pacino nella pellicola.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare della sua seconda gravidanza. Belen è incinta di Antonino Spinalbese. Secondo figlio in arrivo per la popolare e seguitissima showgirl, modella, conduttrice tv e influencer argentina naturalizzata italiana.

La notizia è arrivata anche all’orecchio di Stefano De Martino, ex marito di Belen. Secondo alcune fonti, il conduttore tv e ballerino professionista napoletano Stefano De Martino non l’avrebbe presa bene. D’altronde, lui e la conduttrice argentina sono stati insieme fino alla scorsa primavera.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Belen, Stefano e Antonino!