Bello figo, insulti e minacce per il rapper ghanese

Il rapper Paul Yeboah, in arte Bello Figo, è stato preso di mira. Originario del Ghana ma residente a Parma, il personaggio costruito ad arte non va giù a molte persone. I testi delle sue canzoni cercano di risvegliare gli istinti degli immigrati, un flusso che si scontra contro le ideologie nazionaliste che stanno prendendo piede in Italia.

“Bisogna salvare chiunque in mezzo al mare, ma poi riportarlo indietro. Bisogna scaricarli sulle spiagge, con una bella pacca sulla spalla, un sacchetto di noccioline e un gelato”. Tuonava così qualche giorno fa, Matteo Salvini, discutendo dell’ondata di immigrati e della politica di accoglienza ai microfoni di La Zanzara. Il leader della Lega aveva attaccato il rapper 24 enne: “Lo manderei a raccogliere il cotone. E anche i pomodori, le arachidi e le banane”.

Le canzoni provocatorie di Bello Figo hanno generato un’ondata di proteste che non accenna a diminuire. le minacce verso di lui lo hanno costretto ad annullare ben tre concerti: a Brescia in occasione della Vigilia di Natale, Borgo Virgilio per il Capodanno e Legnano in occasione del ‘Land of Freedom‘.

Più la popolarità del rapper ghanese cresce e più aumentano gli insulti verso di lui. E mentre tutti parlano del ritratto che le sue canzoni fanno dell’immigrato, nelle ultime ore non si hanno notizie di Bello Figo. Lo stesso manager Paolo Favero dice di non saperlo.

I suoi pezzi sono diventati un fenomeno mediatico, con circa 6 milioni di visualizzazioni in rete. Bello Figo dice di parlare per i ‘fratelli neri’ quando canta della dolce vita del profugo che ‘non paga affitto’, pretende ‘l’albergo a quattro stelle’ e non lavora perché ‘sono un nero e non mi sporco le mani’. È chiaro che la sua provocazione gli sta fruttando la popolarità e i soldi tanto sperati.

Nonostante le minacce telefoniche giunte agli organizzatori dei suoi eventi e le pubbliche intimidazioni “Se canti qui finisci in ospedale”, il suo spettacolo ‘Non pago affitto tour’ continua‘.La prossima data prevista è il 4 febbraio a Roma agli Ex Magazzini. E su Facebook sono già in molti a dichiararsi interessati a partecipare all’evento.