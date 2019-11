Black Friday 2019: le previsioni per il segmento Premium sono positive

Uno degli eventi più attesi dell’anno dai consumatori, Black Friday 2019, si avvicina. C’è grande fermento per venerdì 29 novembre 2019 quando sarà possibile acquistare oggetti, elettrodomestici, scarpe, outfit e tanto altro ancora a prezzi scontati. Lo studio GfK, giunto alla seconda edizione, prevede una crescita ulteriore delle vendite durante il Black Friday.

I consumatori si aspettano offerte e promozioni davvero convenienti, ma anche trasparenza. Le previsioni per il segmento Premium sono positive.

Quest’anno il Black Friday 2019 cade a sole 3 settimane dal Natale e in prossimità del giorno di paga per molte persone. Per tutti questi motivi, GfK prevede che il Black Friday 2019 supererà tutti i precedenti record di vendita. Lo scorso anno la crescita delle vendite è stata importante soprattutto nel settore Tech & Durables: l’Italia ha registrato un +42% rispetto al 2017. Molto positivo il trend anche in Germania e Francia, cresciute rispettivamente del +15% e del +13%, mentre la Spagna ha visto una crescita più contenuta (+7%).

Secondo quanto emerge dallo studio GfK Black Friday – che indaga aspettative, desideri e comportamenti reali di acquisto degli italiani – il 73% degli italiani conosce molto bene il Black Friday e il 43% dichiara di avere un forte desiderio di fare acquisti durante questa occasione. Lo scorso anno, inoltre, il 45% degli italiani ha acquistato i regali di Natale durante il Black Friday, percentuale che sale all’83% tra chi ha effettuato gli acquisti online.

Secondo questo studio, i consumatori di tutto il mondo sono molto più attenti ed esperti rispetto al passato in quanto passano molto più tempo a fare ricerche prima di fare acquisti e puntano molto sulla semplicità e su prodotti Premium a prezzi convenienti.

Norbert Herzog, esperto GfK per la Tecnologia di consumo, ha asserito: “I consumatori amano fare buoni affari, ma vogliono anche trovare delle offerte trasparenti. L’offerta di prodotti premium, di qualità elevata e ad un prezzo interessante potrà sicuramente aiutare i consumatori a finalizzare le loro decisioni di acquisto”.

