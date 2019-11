Black Friday 29 novembre 2019: promozioni, offerte e sconti su abbigliamento e moda

Il Black Friday è diventata una ricorrenza fissa e imperdibile per gli amanti dello shopping di tutto il mondo. In America, il paese da cui proviene, è sempre il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, che è il quarto giovedì di novembre. Quest’anno in Italia ricorre questo evento venerdì 29 novembre 2019. Questa occasione è davvero unica per acquistare in anticipo i regali di Natale e non solo.

I siti e i negozi del settore moda e abbigliamento sono in gran fermento per il Black Friday 2019. Offerte, promozioni e sconti davvero imperdibili.

Zalando offre una selezione di articoli scontati dal 10 a oltre il 50% suddivisi per diverse categorie, dalle scarpe agli accessori. Yoox propone scarpe, vestiti e accessori a prezzi scontati a partire dal 15% e con la possibilità di consegna gratuita. Asos consente ai nuovi clienti di avere un codice promozionale da inserire al momento del pagamento, che dà diritto a uno sconto del 10% per il primo acquisto sul sito. Luisa Via Roma propone sconti e promozioni su una selezione di prodotti di lusso. Uniqlo consente a tutti coloro che si iscrivono alla newsletter di avere 10 euro di sconto sul primo ordine online di almeno 70 euro.

Redazione-iGossip