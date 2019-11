Black Friday novembre 2019: Amazon propone offerte imperdibili

Il grande evento Black Friday 2019 si avvicina e la data del 29 novembre è davvero dietro l’angolo. Il lunedì successivo, il 2 dicembre, sarà il Cyber Monday, il cosiddetto Black Friday dell’elettronica, anche se ormai da tempo è una giornata di sconti come tanti altri. Amazon propone offerte davvero imperdibili su migliaia di prodotti: dall’elettronica di consumo alla tecnologia, dai giocattoli allo sport, dalla moda al beauty e altro ancora. Prodotti a prezzi scontati, disponibili in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato, e i clienti Prime potranno accedere alle “Offerte Lampo” con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Tutti i clienti Amazon possono beneficiare della consegna gratuita su milioni di prodotti spediti da Amazon per acquisti pari o superiori a 29 Euro. Per tutti coloro che non possono ricevere i prodotti a casa, Amazon.it propone diverse soluzioni: gli ordini possono essere fisicamente ritirati in più di 10.000 uffici postali in tutta Italia, nelle librerie Giunti al Punto e presso gli Amazon Locker, la cui posizione è facilmente individuabile su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che vivono nell’area di Milano, Roma e Torino avranno anche la possibilità di ricevere gli acquisti del Black Friday effettuati tramite l’app Prime Now o sul sito www.primenow.it beneficiando di consegne in finestre di sole 2 ore, dalle 8 del mattino a mezzanotte del giorno in cui si è effettuato l’ordine e potranno anche usufruire del servizio “Consegna Oggi”, che consente di ricevere gli ordini in giornata, tra le 18.30 e le 21.30, con un ordine minimo di 29€, senza costi aggiuntivi, su decine di migliaia di prodotti.

