Bobo Vieri è davvero adirato: “Farò causa a Mediaset”

Bobo Vieri è davvero adirato e molto amareggiato. In una recente intervista al Corriere della Sera ha annunciato che farà causa a Mediaset. Perché? Che cosa è successo? Il neo papà bis ed ex centravanti di Inter, Milan e Juventus ha confessato che il suo contratto di lavoro con il programma di Italia 1, Tiki Taka, è stato annullato. Come mai? Christian Vieri è su tutte le furie.

L’ex calciatore bianconero e interista Bobo Vieri ha rivelato al Corsera: “No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo… è una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali”.

Ora al timone di Tiki Taka non c’è più Pierluigi Pardo, ma Piero Chiambretti. Vieri però non fa più parte del nuovo cast del programma tv di Italia 1. Non l’ha presa bene e ha promesso battaglia in tribunale.

Bobo però è molto felice e sereno grazie alla sua splendida vita familiare. Lo scorso 25 marzo è nata la secondogenita, Isabel, ed è già padre di Stella, 22 mesi, nate della sua meravigliosa storia d’amore con la showgirl ed ex velina bionda del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, Costanza Caracciolo.

