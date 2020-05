Bruce Willis in quarantena con l’attuale moglie, l’ex Demi Moore e le 5 figlie

Bruce Willis sta trascorrendo la quarantena con l’attuale moglie Emma Hering, l’ex Demi Moore e le 5 figlie. Ma non solo. Con la super famiglia vip ci sono anche qualche amico e congiunto stretto nel grande ranch nell’Idaho acquistato da Bruce e Demi negli anni Novanta.

Gli Stati Uniti è il Paese più colpito al mondo dalla diffusione della pandemia da Covid-19 sia per quanto riguarda i contagiati che i morti. Il presidente degli Usa, Donald Trump, è in difficoltà e le sue teorie cospiratrici contro la Cina sono state smentite dalla CIA e dal celebre immunologo statunitense Anthony Stephen Fauci, che ha fornito contributi fondamentali nel campo della ricerca sull’AIDS e altre immunodeficienze, sia come scienziato che come capo dell’istituto statunitense National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Pertanto la famiglia allargata di Bruce Willis e Demi Moore sta trascorrendo in bella compagnia la quarantena tra vita di campagna, libri e cucina, riunendosi poi tutti intorno a un tavolo per festeggiare il compleanno della piccola Evelyn, 6 anni.