Candidati Pallone d’Oro 2019, Cristiano Ronaldo e Messi sempre presenti: per la prima volta non c’è nessun italiano

Candidati Pallone d’Oro 2019, tante conferme ma anche diverse esclusioni eccellenti. La rivista France Football, ideatrice e organizzatrice del Pallone d’Oro, ha rivelato i nomi dei trenta candidati, tra cui gli evergreen Cristiano Ronaldo e Messi, che sono sempre presenti nell’elenco dei pretendenti al più ambito trofeo calcistico del mondo.

Il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, e il suo grande rivale del Barcellona, Messi, hanno già vinto diverse volte il Pallone d’Oro. Entrambi hanno il record di 5 Palloni d’Oro.

Per quanto riguarda i grandi esclusi c’è da sottolineare che non c’è nessun calciatore in lista. Inoltre è stato escluso clamorosamente anche l’ultimo vincitore del Pallone d’Oro, Luka Modric. Non era mai capitato che un vincitore dell’anno passato non venisse scelto tra i 30 finalisti dell’annata successiva. Fuori altri tre attaccanti illustri come Neymar, Suarez e Kane. Il premio di quest’anno verrà assegnato il 2 dicembre prossimo. Oltre alle nomination per il 64° Pallone d’oro della storia, sono state comunicate le 20 candidate al Pallone d’Oro femminile.

Candidati Pallone d’Oro 2019: la lista completa

1) Sadio Mané

2) Sergio Agüero

3) Frenkie De Jong

4) Hugo Lloris

5) Dušan Tadic

6) Kylian Mbappé

7) Trent Alexander-Arnold

8) Donny van de Beek

9) Pierre-Emerick Aubameyang

10) Marc-André ter Stegen

11) Cristiano Ronaldo

12) Alisson

13) Matthijs de Ligt

14) Karim Benzema

15) Georginio Wijnaldum

16) Virgil van Dijk

17) Bernardo Silva

18) Heung-min Son

19) Robert Lewandowski

20) Roberto Firmino

21) Lionel Messi

22) Riyad Mahrez

23) Kevin de Bruyne

24) Kalidou Koulibaly

25) Antoine Griezmann

26) Eden Hazard

27) Mohamed Salah

28) Marquinhos

29) Raheem Sterling

30) Joao Felix

Candidate Pallone d’Oro femminile 2019: la lista completa

1)Lucy Bronze

2)Dzenifer Marozsan

3)Sarah Bouhaddi

4)Amandine Henry

5)Nilla Fischer

6)Pernille Harder

7)Sam Kerr

8)Ellen White

9)Alex Morgan

10)Vivianne Miedema

11)Megan Rapinoe

12)Lieke Martens

13)Sari van Veenendaal

14)Wendie Renard

15)Rose Lavelle

16)Ada Hegerberg

17)Kosovare Asllani

18)Sofia Jakobsson

19)Tobin Heath

20)Marta

Redazione-iGossip