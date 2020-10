Carlo Conti e Gerry Scotti sono risultati positivi al Covid-19. Due volti molto amati e popolari della televisione italiana hanno contratto il Sars-Cov-2. La notizia della positività di Gerry Scotti al nuovo Coronavirus era stata diffusa già alcuni giorni fa. Ieri invece Carlo Conti ha annunciato di essere positivo al Covid.

Conti ha dichiarato: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Ora sono in molti a domandarsi: che ne sarà dell’edizione 2020 di Tale e Quale Show?

Per la prima volta Carlo Conti presenterà in collegamento da casa sua la prima puntata del torneo di Tale e Quale Show, che vedrà sfidarsi i primi sei concorrenti della decima edizione (vinta da Pago) con i primi quattro di quella dell’anno scorso. Ritroveremo quindi sul palco: Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz, Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi. Una vera e propria rivoluzione per la televisione italiana.

Gerry Scotti ha commentato così la notizia: “Un’altra cosa in comune”. Due giorni fa il celebre conduttore tv di Mediaset aveva annunciato su Instagram: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Noi facciamo i nostri più cari auguri di pronta guarigione a Conti, Scotti e a tutti coloro che sono risultati positivi al Sars-Cov-2.