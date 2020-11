Carlo Conti ricoverato in ospedale per il Covid-19: peggiorate le sue condizioni

Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale per il Covid-19. Sono purtroppo peggiorate le sue condizioni di salute. La puntata di stasera del programma tv Tale e Quale Show sarà condotta dai giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli.

Carlo Conti – Foto: Instagram

La notizia del ricovero del volto noto della televisione italiana è stata diffusa dal quotidiano La Repubblica. Conti è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Le sue condizioni sono peggiorate e, pertanto, “sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa“, come rivela La Repubblica. Nonostante Carlo Conti non sia grave, “nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale”.

“Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”, precisano da Viale Mazzini.

Ora è lo stesso celebre conduttore tv a rassicurare tutti sul suo stato di salute mediante un post su Instagram: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo!“, ha scritto Conti in un post su Instagram, facendo poi il suo in bocca al lupo a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che stasera prenderanno il suo posto, con l’aiuto di Gabriele Cirilli, nella conduzione di Tale e Quale Show su Rai 1.

Noi facciamo i nostri più cari auguri di pronta guarigione a Conti, Scotti e a tutti coloro che sono risultati positivi al Sars-Cov-2.