Carolina Fachinetti ricorda il compagno Andrea Longhi a un anno dalla morte

Carolina Fachinetti ha ricordato il compagno Andrea Longhi a un anno dalla morte. Si è spento a Roma il 24 febbraio 2020 dopo aver combattuto una difficile e durissima battaglia contro il tumore al cervello. La mamma vip di Alessandro, 6 anni, e Giulia, 4, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola. Un anno fa tutto era difficile… o almeno così pensavo”.

Carolina Facchinetti e Andrea Longhi – Foto: Instagram

La figlia della celebre diva del cinema italiano Ornella Muti e dell’imprenditore Federico Fachinetti ha poi continuato: “Non sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se sapevi tenevo la tua mano. Non era difficile, lo è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio: mi manchi, manchi a tuoi cuccioli”.

Tantissimi i messaggi di sostegno e incoraggiamento per Carolina Fachinetti da parte di parenti, amici e fan. Un terribile lutto per tutta la famiglia di Ornella Muti davvero difficile da accettare.