Caso Denise Pipitone: il conduttore del programma russo scrive uno strano messaggio

Caso Denise Pipitone: le ultime indiscrezioni sono state diffuse dal conduttore del programma russo “Lasciali Parlare“. Dettagli davvero inquietanti e scioccanti trapelano dalla Russia. La tv russa vuole fare il botto di share e ascolti tv tra le proteste e polemiche dell’avvocato di Piera Maggio e di tutti coloro che sono al fianco della mamma siciliana e di suo marito da ben 17 anni, cioè dal momento in cui è scomparsa la piccola Denise Pipitone. Il popolo dei social si sta scagliando duramente contro Lasciali Parlare: “Vergogna”.

La famosa e popolare conduttrice tv di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso, ha dichiarato in diretta tv: “Abbiamo un inviato in Russia e ci ha detto che stanno registrando una puntata in questo momento, ma che Olesya era negli studi anche ieri per un’altra registrazione. Quindi forse la puntata di stasera non si occuperà di questo caso. Intanto La famiglia di Piera Maggio e il loro avvocato sono in contatto con la tv russa. Attenzione perché c’è un’ultim’ora. Il conduttore russo ha scritto: Qual è il vero nome, Angela, Lidia o Denise?. No vabbè”.

Per poi concludere: “Amici prima di lasciarvi vi ricordo che il conduttore del programma russo ha dichiarato che il nome di Olesya è Angela, Lidia o Denisa. Questo vuol dire tantissimo, significa che la storia di Denise si fa più seria e conosciuta”.

All’ANSA l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha dichiarato: “Ho appena ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi. A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda domani”.

Il legale ha proseguito che l’esito degli esami verrà “subito comunicato alla Procura di Marsala” che indaga sul caso e che sulla vicenda verrà mantenuto un comprensibile riserbo fino a domani.

La nuova puntata di Lasciali Parlare andrà in onda sulla rete russa Tv1 domani, mercoledì 7 aprile.