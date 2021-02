Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser derubati a Trento: “Il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati derubati a Trento. I malfattori hanno violato l’intimità della casa dove la coppia vip del jet set nazionale ha trascorso tutto il lockdown primaverile. Hanno rubato tutto. Sia la sorella minore di Belen Rodriguez sia il modello sono sotto shock. La notizia è stata diffusa da Ignazio Moser mediante alcune Instagram Story al vetriolo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogato sui social. Il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser è su tutte le furie. Il fidanzato della modella, soubrette e imprenditrice argentina Cecilia Rodriguez ha dichiarato sui social: “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra, ribaltando casa e rubando di tutto e di più”.

Ignazio si è poi scagliato contro i malviventi: “Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari”.

L’ex gieffino vip e influencer ha concluso il suo sfogo social così: “Ovviamente sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere. Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.