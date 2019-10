Chef Rubio attacca di nuovo Roberto Saviano su Twitter

Chef Rubio ha attaccato di nuovo il celebre scrittore di Gomorra, Roberto Saviano, su Twitter. Dopo Israele, il famoso e popolare cuoco l’ha criticato duramente per la questione Iran. Ormai è guerra aperta tra lo chef e lo scrittore.

L’irriverente e pungente Chef Rubio ha scritto su Twitter: “Il (falso) giornalista – in realtà opinionista – Roberto Saviano non ha perso occasione per gettare discredito contro l’Iran: prima affermando (mentendo) che nel Paese islamico è precluso alle donne l’accesso ai corsi universitari. Quando ve svejate?”.

Rubio ha poi condiviso un pezzo al vetriolo dal titolo ‘Roberto Saviano continua a mentire’ a firma Stefano Zecchinelli del giornale online L’Interferenza.

In precedenza aveva condiviso un altro pezzo del giornale online L’Interferenza dal titolo ‘Roberto Saviano: scrittore anti-mafia o Arlecchino dell’Imperialismo?’, sempre di Stefano Zecchinelli. “Scrittore ‘anti-mafia’ che ha imbellettato le centrali di comando capitalistiche che, riciclando denaro sporco, pompano spietate organizzazioni malavitose”, aveva twittato chef Rubio. “Nemico degli spacciatori di Scampia, ma zerbino dei bancarottieri di Londra”.

I fan dello chef si sono spaccati in due. Molti l’hanno criticato per diversi motivi. “Stai criticando uno che ha lo stesso coraggio tuo. Sta fissa su di lui non la capisco – ha twittato BarrileteCosmico -. Io che sono napoletano ti posso dire che coraggio ci vuole ad andare a Casal di Principe a dire che la camorra è una montagna di me**a”.

“Te vojo bene Rubio, ma stai a toppa’ de brutto”, ha commentato Maria Grazia. “Sono sempre d’accordo con te… ma stavolta, pure tu, ce l’hai con Saviano? E daje… non è l’unico a dire queste cose”. Raffaele con l’hashtag #chefconfusi ha asserito: “Mi sa che hai mangiato una costoletta di troppo”. Alcuni hanno condiviso il suo attacco a Saviano.

E voi che cosa ne pensate? Non starà un po’ troppo esagerando Rubio?

Redazione-iGossip