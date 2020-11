Chi è Michael B. Jordan? Età, altezza, peso, fisico e carriera dell’uomo più sexy del mondo

Chi è Michael B. Jordan? La famosa e prestigiosa rivista settimanale statunitense People, che parla di celebrità e storie d’interesse umano, ha incoronato Michael B. Jordan come l’uomo più sexy del mondo del 2020. Il famoso e popolare attore per i suoi ruoli in film come Rocky, Creed – Nato per combattere (2015) e Black Panther (2018) ha un fisico scultoreo e sguardo magnetico. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, fidanzata, profilo Instagram, pagina Facebook e carriera dell’uomo più sexy dell’anno.

Michael B. Jordan in copertina su People – Foto: Instagram

Chi è Michael B. Jordan? La biografia

Michael Bakari Jordan è nato a Santa Ana il 9 febbraio 1987. Secondo dei tre figli di Donna Davis e Michael A.G. Jordan, ha una sorella maggiore di nome Jamila e un fratello minore di nome Khalid. Il suo secondo nome in lingua swahili significa “nobile promessa”. All’età di due anni si è trasferito con la famiglia a Newark, New Jersey, dove ha frequentato la Newark Arts High School. Alto 183 cm, pesa 98 chili, sguardo sensuale e charme da vendere. Dopo aver preso parte a vari spot pubblicitari, all’età di dodici anni ha debuttato come attore ottenendo piccole partecipazione alle serie televisive Cosby e I Soprano, oltre ad ottenere suo primo ruolo cinematografico in Black & White.

Chi è Michael B. Jordan? La carriera

Michael B. Jordan – Foto: Instagram

Michael B. Jordan è diventato noto in tutto il mondo per i suoi ruoli cinematografici come Oscar Grant nel dramma Prossima fermata Fruitvale Station (2013), come pugile Adonis Creed nel film sequel di Rocky, Creed – Nato per combattere (2015) e l’antagonista principale Erik Killmonger in Black Panther (2018), tutti e tre i film sono stati diretti da Ryan Coogler.

I ruoli televisivi di Jordan includono Wallace nella serie HBO The Wire (2002), Reggie Montgomery nella serie ABC La valle dei pini (2003-2006) e Vince Howard nella serie drammatica della NBC Friday Night Lights (2009-2011). Le sue altre interpretazioni includono anche Maurice “Bumps” Wilson in Red Tails (2012), Steve Montgomery in Chronicle (2012), Mikey in Quel momento imbarazzante (2014) e la Torcia Umana in Fantastic 4 – I Fantastici Quattro (2015).

Chi è Michael B. Jordan? La vita privata

Michael B. Jordan – Foto: Instagram

Michael B. Jordan è cresciuto in una famiglia religiosa e si considera “spirituale”. Vive a Los Angeles dal 2006. A partire dal 2018, vive con i suoi genitori in una casa a Sherman Oaks. Attualmente non è fidanzato ed è uno dei single più desiderati di Hollywood. Intervistato dal magazine People, che l’ha incoronato come l’uomo più sexy del mondo nel 2020, non ha nascosto la sua ammirazione per il corpo femminile. Ha rivelato che potrà rubargli il cuore una donna con senso dell’umorismo e comprensiva.

“La vita non contribuisce ad una relazione – ha detto Michael a People -, proprio no. Vorrei qualcuno che mi aiuti a crescere, ho una lista (di valori, ndr), ecco perché sono ancora single, eh sì ho una lista”. Per il futuro si vede come uomo di famiglia, con una moglie e dei figli: “Avere una famiglia è importante”.

Al suo profilo Instagram @michaelbjordan risultano iscritti oltre 15,3 milioni di follower. Quasi 2 milioni di fan seguono la sua pagina Facebook ufficiale.