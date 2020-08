Chiara Ferragni contro omofobia: “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay”

Chiara Ferragni si è scagliata contro gli omofobi e hater su Instagram, dando una lezione di civiltà e democrazia. Per la verità anche suo marito, il famoso e amatissimo rapper Fedez, si è più volte espresso a favore dei diritti gay e contro l’omofobia in diverse occasioni pubbliche e sui social. Ora è toccato alla celebre e influente stilista, fashion blogger e imprenditrice digitale.

Il video della youtuber Morenamore, che si è scagliata contro gli omosessuali e la scelta della Disney di portare sullo schermo un personaggio gay, ha scatenato tante e durissime polemiche e reazioni, tra cui quella della star italiana.

«Non è normale, va bene?! Mi sto arrabbiando. Pensate che si possono crescere dei bambini dicendo loro che i gay sono normali? – ha detto nel video Morenamore – Far vedere loro dei cartoni animati che insegnano che essere omosessuali è normale? Mi auguro che non ci siano dei cartoni con due maschi che si baciano. Stai tranquillo che se un bambino vede queste cose esce fuori gay. Poi io non odio i gay. Un gay può aver passato un’infanzia orribile, una violenza, può aver passato qualsiasi cosa per essere diventato così. Ma ci sono anche gay malati. Dare un bambino a una coppia gay non è una bella cosa. Tu vai a dare un bimbo nelle mani di una coppia gay che magari gli fa di tutto. Mi viene il nervoso a pensarci».

Chiara Ferragni è rimasta molto scioccata dalle parole della youtuber e ha ribattuto: «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna e allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay, si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso – ha proseguito -, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?».