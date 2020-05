Chiara Ferragni in lacrime sui social: “Vado dallo psicologo da un anno e mezzo”

Chiara Ferragni si è commossa sui social per le vittime di abusi. La celebre, seguitissima e influente stilista e fashion blogger vuole sensibilizzare chi ha subìto violenze a denunciare. La mamma vip del piccolo Leone ha ricevuto tantissime lettere e messaggi di ragazze vittime di abusi e violenze.

La moglie del rapper ed ex giudice di X Factor, Fedez, si è lasciate andare alla commozione e ad alcune confidenze private con i suoi 20 milioni di follower.

La famosa modella e imprenditrice digitale ha poi confessato: “Ci parlo una volta la settimana da circa un anno e mezzo ed è una cosa bellissima, un lusso che mi concedo per ragionare meglio, per stare meglio, per pensare a quello che mi è successo durante la settimana”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Chiara Ferragni e Fedez e sugli altri personaggi famosi dello show business italiano e internazionale.