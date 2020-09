Clio MakeUp è tornata in lacrime in Italia dopo 17 ore di viaggio dagli Usa

Clio MakeUp è tornata in lacrime in Italia dagli Usa, dopo ben 17 ore di viaggio. Per lei e la sua famiglia è stato davvero traumatico. La web influencer visibilmente commossa ha raccontato il suo ritorno nel Bel Paese ai suoi follower di Instagram.

Clio MakeUp – Foto: Instagram

Clio Zammatteo ha raccontato: “Siamo arrivati e non mi sembra vero perché sono distrutta… è stata mortale, soprattutto la seconda parte in macchina. Otto ore in aereo, due all’aeroporto e poi sei ore e quaranta circa in auto con Joy che è impazzita, Grace che è diventata isterica perché era stanca. Io che tipo ad un certo punto volevo buttarmi giù dal finestrino…”.

La mamma vip ha spiegato: “Siamo venuti in auto perché siamo atterrati a Roma. Noi abbiamo preso il volo di rimpatrio, era l’unico volo che c’era, New York – Roma, che c’è stato durante tutta la pandemia. Abbiamo aspettato un pochino per vedere se mettevano anche un volo per Milano, ma non abbiamo voluto rischiare e quindi abbiamo preso quello per Roma. Ma le ore di macchina dopo l’aereo sono state mortali”.

Il peggio è passato e ora è tornata a vivere con la sua famiglia nel nostro Paese.