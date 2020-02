Coronavirus nel Nord Italia, ultime news: 4 morti e oltre 180 contagiati

Coronavirus nel Nord Italia, ultimi aggiornamenti e news. Sale a 4 il bilancio dei morti e si registrano oltre 180 contagiati, tutti nelle regioni del Settentrione. L’ultima vittima in Lombardia. Il nostro Paese è il terzo al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud.

Coronavirus – Foto: Pixabay.com

Coronavirus nel Nord Italia: 4 vittime

Continua a salire di ora in ora il bilancio dei contagiati dal Coronavirus in Italia: oltre 180 persone. Quattro le vittime: il 77enne di Vo’ Euganeo, una donna di Casalpusterlengo, una donna malata oncologica di Crema e un uomo di 84 anni di Bergamo, già affetto da altre patologie, che è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Vittime del Coronavirus – ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in diretta ad Agorà sui Rai3 – sono molto anziane e con quadri clinici complicati”.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha rivelato a Radio Anch’io, trasmissione in onda su Radio1: “Alle 9.10 l’ultima notizia che arriva dalla sala operativa è di 165 contagiati, numero che sta aumentando, ma siamo convinti che con l’ordinanza emessa questa diffusione possa sospendersi e diminuire”.

Si registrano casi anche in Piemonte. Finora sono 165 contagi in Lombardia, 22 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e 1 nel Lazio (due persone sono guarite) per un totale di 203 casi confermati in Italia. Scuole e università chiuse in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Sospese anche le messe e le gite scolastiche. Presi d’assalto i supermarket in Lombardia. Sono lievitati alle stelle i prezzi di mascherine e gel igienizzanti sul web.

La Commissione dell’Unione europea ha stanziato 230 milioni di euro per aiutare la lotta globale contro la diffusione del Coronavirus, che andranno a supportare misure di preparazione dei Paesi, anche extra Ue, finanziare la ricerca e permettere l’acquisto di materiale per favorire la prevenzione. Lo hanno annunciato i commissari europei alla salute e alla gestione delle crisi, Stella Kyriakides e Janez Lenarcic.

Decreto Legge contro il Coronavirus in Italia

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:

il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;

la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;

la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;

la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;

la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;

la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.