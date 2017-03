Costantino Vitagliano è stato derubato dai ladri che gli hanno svaligiato e rotto la casa… E’ solo l’ultimo vip di una lunga lista che ha subìto danni e furti in casa nell’ultimo periodo. Il re dei tronisti di Uomini e Donne e personaggio televisivo ha raccontato la brutta storia al programma tv di Raiuno, La vita in diretta. “Hanno svaligiato casa mia – ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 – Sono entrati dei ladri dal corridoio del mio condominio, hanno aperto il lucernaio esterno e dal terrazzo sono andati a sradicare completamente la finestra… per poi rubare vestiti, soldi in contanti, assegni. Ma hanno portato via solo alcune cose, non tutte”.

Il primo eliminato nella storia del Grande Fratello Vip Costantino Vitagliano ha poi asserito: “Più che altro è stato uno sfregio vero e proprio, mi hanno voluto rompere casa. Sono stati dentro casa anche un bel po’, hanno avuto il tempo di organizzare tutto quanto. Cosa dobbiamo fare noi proprietari? Come possiamo difenderci? Non so cosa avrei fatto se fossi stato in casa. Meno male che ero fuori, perché sentendo i servizi di questi giorni non so cosa avrei potuto fare. Se con me ci fosse stata mia figlia piccolissima penso che avrei reagito in un modo di difesa. Avrei potuto fare qualcosa di brutto”.

Il racconto shock del primo eliminato del Grande Fratello Vip 1 giunge alcune settimane dopo quello dell’ex conduttore di X Factor e deejay Francesco Facchinetti e della cantante ed ex conduttrice di Ok il prezzo è giusto Iva Zanicchi.

La 77enne cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana ha raccontato al programma tv di Raiuno Storie Vere di essere stata vittima di 7 furti. E’ davvero amareggiata, esausta e rassegnata. La famosa e popolare cantante Iva Zanicchi ha infatti rivelato a Storie Vere: “Purtroppo siamo in balia di questi delinquenti. Io abito in una zona pericolosissima. Ci sono delle bande, sia italiane che straniere. Non sono soltanto gli ex slavi o albanesi. Mi hanno visitato 7 volte in questa mia casa. Due volte erano armati e una volta eravamo addirittura in casa. Il maresciallo ci ha detto di ringraziare Dio perché ci è andata bene. Una volta il malvivente che mi ha fatto visita era quel famoso Manolo che ha poi ucciso quella povera famiglia a Brescia”.

L’ex presentatore di X Factor e deejay ha raccontato che anche suo padre è stato vittima di ladri in casa. Sulla sua pagina Facebook ha infatti scritto: “Di mattina è entrato un MOSTRO, una BESTIA in casa di mio papà. Lì vivono anche i miei fratelli, il marito di mia sorella Giulia e il mio piccolo nipote Lorenzo. Questo animale di 2 metri ha cercato prima di rubare e poi – ha continuato il giovane papà vip Francesco Facchinetti -, una volta scoperto da Yuri, lo ha tramortito per poi scappare via. Ma vi rendete conto: LA DOMENICA MATTINA ALLE 11 e 30. Tutto questo è follia! Ma dove ca… siamo finiti?!? Peggioriamo ogni giorno di più, bisogna reagire e se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno per noi”. E poi ha lanciato un monito ai delinquenti: “Sto andando a comprarmi un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo! SE LO STATO NON MI DIFENDE LO FARÒ DA SOLO. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che ho detto”.

Il popolo italiano invoca pene certe e leggi più severe nei confronti dei ladri e dei delinquenti!