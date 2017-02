Cristiano De André sulle accuse shock della figlia Francesca: “No comment”

Cristiano De André non ha voluto rilasciare alcun commento o dichiarazione ufficiale in merito alle accuse shock della figlia Francesca De André rilasciate due giorni fa a Domenica Live di Barbara D’Urso, trincerandosi dietro un secco no comment. Il figlio del celebre e compianto cantautore Fabrizio De André ha infatti detto ai giornalisti: “Io non rilascio dichiarazioni, su questa cosa”.

I rapporti tra Francesca e Cristiano De André sono pessimi ormai da diversi anni. Due giorni fa l’ex fidanzata di Daniele Interrante, Francesca De André, ha lanciato pesanti accuse nei confronti del padre in diretta tv: “Alice ha 17 anni, se fosse maggiorenne sarebbe qui a raccontarlo. Quest’estate l’ha letteralmente massacrata di botte. Lei ha sbattuto la testa e si è fatta male, sono intervenute le guardie. Se fossi stata presente io non so cosa sarebbe successo. Mia sorella è dovuta scappare di casa alle 6 di mattina. Quando lei se ne è andata di casa, lui non l’ha nemmeno chiamata o cercata. Lei ora non gli parla più”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e showgirl ha puntualizzato: “Io sono pienamente consapevole di quello che sto dicendo. Mio padre ha picchiato mia sorella Alice”. A quel punto Barbara ha chiesto a Francesca: “Hai delle prove?”. Lei ha risposto così: “Come prova ho il suo racconto, quello di sua madre e la parola dello psicologo che la sta seguendo. Alice ha sempre provato a dirmi che mio padre era cambiato, ma la verità è un’altra e ora è venuta fuori”.