Cristiano Ronaldo denunciato per evasione di 14,7 milioni di euro

Cristiano Ronaldo è accusato di aver evaso il fisco per una somma vicina ai 14,7 milioni di euro. Secondo le autorità tributarie spagnole il fuoriclasse portoghese avrebbe sottratto all’erario cifre record tra il 2011 e il 2014.

La cifra evasa da Ronaldo sarebbe di 14,7 milioni di euro

Secondo la ricostruzione pubblicata da El Mundo, Ronaldo avrebbe approfittato di una struttura societaria creta nel 2010 alle Isole Vergini britanniche e in Irlanda, per occultare i profitti guadagnati in Spagna grazie ai diritti d’immagine. Il calciatore avrebbe così messo in pratica un mancato adempimento “volontario e cosciente” dei suoi obblighi fiscali. Ora rischia una multa di 50 milioni di euro. No comment di Cristiano, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Poco tempo fa per Ronaldo ci fu l’inchiesta di FootballLeaks

Non è la prima volta che Ronaldo viene accusato di evadere il fisco: solo poco tempo fa era stato citato nell’inchiesta di FootballLeaks, secondo la quale avrebbe dirottato guadagni pubblicitari per circa 150 milioni di euro.