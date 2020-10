Cristiano Ronaldo e Alessia Marcuzzi positivi al Covid-19

Cristiano Ronaldo e Alessia Marcuzzi sono risultati positivi al Sars-Cov-2. Entrambi hanno riferito di essere asintomatici. In merito allo stato di salute di CR7, la Federcalcio portoghese ha precisato che il divo del calcio internazionale e attaccante della Juventus sta bene, è asintomatico e in isolamento.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

Il fuoriclasse juventino Cristiano Ronaldo, che salterà la sfida di Nations League di oggi contro la Svezia, è il terzo caso di Covid-19 nella nazionale lusitana. Il primo era stato Josè Fonte del Lille, in isolamento da martedì scorso, poi era stato il turno del portiere Anthony Lopes. Negativi tutti gli altri test. CR7, che per raggiungere il ritiro della selezione portoghese aveva lasciato in anticipo l’isolamento fiduciario in cui era stata posta la Juventus dopo la positività di due membri dello staff, era sceso in campo domenica contro la Francia.

Alessia Marcuzzi positiva al Covid-19

Ieri La Pinella non ha condotto Le Iene. Il collega Nicola Savino ha dichiarato in diretta tv: “Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso. Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo”. La conduttrice si è collegata in diretta ed ha raccontato quello che è successo: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Sono risultata positiva”.

Buona guarigione!