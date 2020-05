Cristiano Ronaldo regala un’auto di lusso alla madre Dolores

Cristiano Ronaldo ha regalato un’auto di lusso alla madre Dolores. Il fuoriclasse della Juventus e della Nazionale portoghese è tornato a Torino con la compagna Georgina e i quattro figli, Cristiano Jr., 9 anni, Eva e Mateo, che a giugno compiranno 3 anni, e Alana Marina, 2.

La famiglia di uno dei calciatori più forte di tutti i tempi trascorrerà l’isolamento obbligatorio nella villa in collina dove vivono in Italia. Sua madre è rimasta in Portogallo ed è in netta ripresa dopo l’ictus che l’ha colpita agli inizi di marzo e un lungo periodo di convalescenza.

In occasione della Festa della Mamma il campione della Juventus, insieme al fratello più grande Hugo e alle sorelle Elma e Liliana, ha donato alla cara mamma Dolores una Mercedes Glc Coupé 350.

La mamma di CR7 ha condiviso alcuni scatti sui social e in un’immagine in particolar modo la signora Dolores ha mostrato la sua nuova auto e ha commentato: “Grazie ai miei bambini per il regalo ricevuto oggi”. Nell’immagine social è apparsa con un abito a fantasia floreale e un mazzo enorme di fiori tra le mani davanti alla macchina nera corredata di un fiocco rosso.

Auguri!