Cristina Buccino infuriata su Instagram Story: “Leggo notizie raccapriccianti”

Cristina Buccino è davvero infuriata e adirata. Il suo sfogo social su Instagram Story ha fatto il giro del web qualche giorno fa. Le numerose indiscrezioni sul suo presunto flirt con il pilota Andrea Iannone e il suo presunto “no” a Michele Morrone. Rumor e pettegolezzi che hanno mandato in tilt l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi. “Buongiorno ragazzi, come va? A me non tanto bene – ha esordito Cristina Buccino su IS -, sono un po’ inca**ata stamattina perché sono due giorni che sto leggendo notizie alquanto raccapriccianti ovunque”.

Cristina Buccino – Foto: Instagram

La showgirl e modella calabrese ha poi aggiunto: “Queste notizie dicono che ho avuto una relazione che poi è finita, che poi si è evoluta, non si è evoluta… Ma io voglio dire una cosa: non ho fatto alcuna intervista, non ho rilasciato alcuna dichiarazione che lasciasse intendere che mi fossi fidanzata e poi lasciata eccetera, eccetera…! Ma siete pazzi? A me è stata fatta una domanda qualche giorno fa da un giornalista, mi è stato chiesto: ‘Sei single?. E io ho risposto semplicemente di sì, perché è la verità: sono single”.

L’ex professoressa dell’Eredità ha poi sottolineato: “Ma perché dovete accollarmi per forza cose che non sono vere? Questa cosa mi fa andare al manicomio: sono mesi che sento volare delle notizie. Io non vivo di gossip, questo chi mi conosce e mi segue lo sa. Queste cose fatele con chi vive di gossip e lavora per questo. Io vivo di altro, faccio altro in questo momento della mia vita, Mi occupo di altro. Piantatela di mettermi in bocca qualcosa che non ho mai detto!”.

E poi ancora: “Se voi credete delle cose, siete voi a pensarle, non le ho dette io e sono oltretutto false! Dovete prendere il considerazione queste dichiarazioni, quelle che sto facendo io adesso! E non quelle che dite e fate intendere voi. Tutto chiaro? Sono stata esaustiva? Ora basta: basta! Sono stufa. Per andare a parare dove poi? Perché non avrei dovuto dirlo? Avete fatto un ricamo all’uncinetto allucinante senza un motivo. Sono mesi che sento questi chiacchiericci, ora basta!”.

Poi dopo il durissimo sfogo social ha chiesto scusa: “Oggi sto bene, sono tranquilla e serena. Ieri ho avuto un attacco di ira… è che caratterialmente sono un po’ impulsiva quindi ogni tanto anche io cedo alle provocazioni, mi parte la vena e sbando…”.