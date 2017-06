Crotone, arrestato iracheno per propaganda pro Isis

Crotone, è stato arrestato un iracheno che svolgeva attività di proselitismo pro Isis nei confronti dei migranti ospitati nel Centro Sprar. L’uomo si chiama Hamiar Abss Hussien ed è un richiedente asilo di 29 anni. Le indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri, sono state condotte dai poliziotti della Digos di Crotone.

L’Iracheno, considerato dagli investigatori persona violenta, è accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione a delinquere.

Il giovane iracheno, che aveva esultato in occasione dell’attentato di Manchester, è stato intercettato durante una telefonata shock con la sorella: “Non c’è bisogno di andare in Iraq o in Siria per fare la jihad: si può anche rimanere in Italia, per redimere gli infedeli, ai quali va tagliata la gola”.