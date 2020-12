David Parenzo affossa Fedez: “Ridicolo, la più grande smargiassata cafona mai vista”

David Parenzo ha affossato Fedez paragonando la sua scelta di fare beneficenza in Lamborghini come “la più grande smargiassata cafona mai vista”. Continua a far discutere l’iniziativa di beneficenza del marito della famosa, influente e potente fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni.

“La cafonata dell’anno – ha esordito il conduttore del programma radiofonico La Zanzara in un post su Twitter -, ?Fedez che con la sua Lamborghini regala in diretta social 5000 euro (non suoi, per altro) a 5 persone bisognose, è la più grande smargiassata cafona mai vista prima! Legittimo farsi pubblicità… ma qua si affonda nel ridicolo e nel cattivo gusto”.

Il giornalista ha allegato anche una foto del rapper ed ex giudice di X Factor. Anche altri opinionisti tv e conduttori si sono scagliati contro Fedez, tra cui Selvaggia Lucarelli e Favio Volo, accusandolo di aver spettacolarizzato la beneficenza.

Il cantante e produttore musicale ha sempre respinto queste critiche e polemiche. E voi che cosa ne pensate?