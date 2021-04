Delicato intervento chirurgico per la figlia di Gianluca Vacchi. La piccola Blu Jerusalema si è sottoposta a un’operazione chirurgica per correggere la palatoschisi, una patologia congenita, che si manifesta fin dalla nascita, caratterizzata da una malformazione del palato molle e/o duro, dando origine ad una “fessura” di grandezza variabile.

Gianluca Vacchi con la figlia – Foto: Instagram

Qualche giorno fa il famoso e ricco imprenditore, dj e personaggio tv Gianluca Vacchi ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha rivelato: “Questa settimana nostra figlia ha fatto l’operazione chirurgica per correggere la palatoschisi. Per noi è stata una settimana difficile e piena di emozioni. Potete immaginare quanto lo sia stato per lei… Quando la tua bambina deve affrontare un intervento così delicato, tutto il tuo mondo di genitore viene terremotato”.

Il papà vip italiano ha continuato: “La nostra piccola non smette davvero di stupirci! E’ stata così coraggiosa, calma e dolce durante tutto il processo. Mi rende così orgoglioso di essere suo padre! Con le lacrime agli occhi voglio dire di essere vicino a tutti quei genitori che devono affrontare problemi di salute dei loro bambini! Spero che possiate stare sempre bene. Ora noi siamo a casa. Siamo davvero grati e fortunati!”.

Anche la sua compagna Sharon Fonseca ha scritto un post sul suo profilo Instagram su questa vicenda: “All’inizio di questa settimana abbiamo operato la palatoschisi di nostra figlia… è stata una settimana molto impegnativa ed emozionante per noi, e si può immaginare per lei… Quando un bimbo piccolo sta per affrontare qualcosa di serio come un intervento chirurgico, il mondo di un genitore è davvero scosso”.