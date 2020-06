Diana Del Bufalo infuriata sui social: “Giudiconi nullafacenti, rimboccatevi le maniche”

Diana Del Bufalo ha sbottato sui social ed è andata giù pesante contro i giudiconi nullafacenti che pullulano sul web. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la condivisione delle immagini di una giocosa cena al ristorante con sua mamma. La cantante e attrice è stata sommersa di critiche e polemiche. “Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o sono una stro**a egoista. Non sapete Niente”, ha attaccato l’ex conduttrice di Colorado.

L’ex fidanzata dell’attore e conduttore tv Paolo Ruffini è andata su tutte le furie. Diana è stata durissima: “La beneficenza si fa in silenzio? Ah sì? Però quando la si mostra rompete il ca**o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo?”.

E ancora un’altra Story a seguire: “Le persone in questione si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario minimo, della loro vita noiosa criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio”.

Tanti follower le hanno espresso solidarietà e vicinanza. E voi che cosa ne pensate di questa vicenda?