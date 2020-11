Diego Armando Maradona, Carmen Di Pietro sui social: “Sono distrutta, ero la fidanzata”

Diego Armando Maradona è morto all’età di 60 anni nella giornata di ieri 25 novembre a seguito di una grave crisi respiratoria. Lutto nel mondo del calcio mondiale. Fatale è stato un arresto cardiaco. Il Pibe de Oro è stato il più grande calciatore di tutti i tempi: ha vinto i Mondiali con l’Argentina, due scudetti con il Napoli ed è stato uno dei campioni più amati, popolari e discussi in assoluto. Per l’Equipe, il giornale francese di calcio, è “la morte di un Dio”. La showgirl e opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso ha condiviso su Instagram un fotomontaggio nel quale lei è in bikini e sorride insieme all’ex divo del calcio internazionale.

“Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”, ha scritto Carmen Di Pietro sul suo profilo social in ricordo del compianto Diego Armando Maradona. La foto collage non è piaciuta affatto al popolo del web ed è finita al centro di aspre e durissime polemiche.

Carmen Di Pietro – Foto: Facebook

I commenti negativi si sono letteralmente sprecati. “Con tutto il rispetto sarebbe bastata una sua foto per ricordarlo. Questa foto, associata ad una scomparsa, non si può proprio vedere”, ha fatto notare un follower.

Un altro ha aggiunto senza troppi peli sulla lingua: “Ma tu vestita mai! Il tuo dolore deve essere immenso! Sei senza vergogna”. E c’è chi non ha esitato a definire Carmen Di Pietro “ridicola”, “esibizionista”, “superficiale”.

Carmen Di Pietro si è giustificata dicendo che lo scatto gira sul web da anni ed è tornata a parlare della presunta relazione d’amore segreta che ha avuto con Diego Maradona tanti anni fa, quando lui giocava ancora in Italia. “Ero la sua fidanzata negli anni ’90”, ha assicurato la Di Pietro sui social network.

Lo scatto incriminato è stato poi rimosso da Carmen Di Pietro, ma ormai era troppo tardi.