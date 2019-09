Dieta e salute: mangiare tanto senza ingrassare? Ecco i risultati dell’ultimo studio

Come fanno tante persone che mangiano tanto, ma non ingrassano mai? Quali sono i segreti e i trucchi di questa forma fisica sempre perfetta? L’ultimo studio condotto dal team dell’istituto Nestlè di scienze della salute ha analizzato nel dettaglio proprio questo argomento. La ricerca è stata pubblicata dall’American Journal of Clinical Nutrition.

Il team ha analizzato 30 uomini e donne che rimanevano molto magri, con un indice di massa corporea di 18,5 o inferiore. I partecipanti non avevano disordini alimentari e mangiavano e facevano attività fisica in modo normale. È stata prelevata loro una piccola quantità di grasso dallo stomaco per poterlo analizzare, insieme a campioni di sangue, urine e feci. I ricercatori hanno scoperto che le cellule adipose delle persone magre avevano espressioni anormalmente elevate di geni coinvolti sia nella scomposizione che nella produzione di grasso. Le cellule adipose delle persone magre erano più piccole del 40% rispetto a quelle delle persone di peso normale.

I risultati hanno anche mostrato che queste cellule avevano mitocondri più attivi, parti che utilizzano energia per spingere le cellule stesse a scomporsi e rinnovarsi. Poiché i mitocondri lavorano a un livello più elevato, le cellule adipose scompongono e ricostruiscono molecole in modo più efficiente: questo potrebbe spiegare anche perché le persone naturalmente magre sono resistenti all’aumento di peso.

Redazione-iGossip