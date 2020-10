Donald Trump e Melania positivi al Covid-19: l’ex modella Hope Hicks ha contagiato la coppia?

Donald Trump e Melania sono risultati positivi al Covid-19. L’ex modella Hope Hicks ha contagiato la coppia? Il dubbio è stato sollevato dalla stampa americana poiché Hope aveva volato con loro sull’Air Force One, viaggiando sempre senza mascherina. Il presidente degli Stati Uniti d’America sapeva della positività di Hicks da giovedì mattina ma non ha cambiato i suoi appuntamenti.

Melania Trump con il marito Donald – Foto: Facebook

L’annuncio di Trump

“La First Lady e io siamo risultati positivi al Covid 19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”. Anche Melania ha twittato: “Come è successo a troppi americani quest’anno, io e il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid. Ci sentiamo bene e abbiamo rimandato i nostri impegni. Resteremo al sicuro e supereremo tutto questo insieme”. Non è ancora chiaro chi, della cerchia di Trump, sia risultato positivo. La figlia Ivanka, il marito Jared Kushner e il figlio Barron sono negativi così come il vicepresidente Mike Pence e la giudice Amy Coney Barrett, candidata del presidente alla Corte Suprema.

Il New York Times ha rivelato che Trump avrebbe i sintomi simili a quelli di un raffreddore e di “un’influenza” con segnali di letargia. Il medico della Casa Bianca ha confermato che la coppia presidenziale, per ora, non presenta alcun sintomo. The Donald continuerà a lavorare “senza interruzioni”. Ma intanto ha annullato il comizio in Florida fissato per oggi.

Chi è Hope Hicks?

Hope Hicks ha 31 anni ed è stata modella e attrice. Ha conseguito la Laurea in Letteratura inglese alla Southern Methodist University di Dallas, Texas. Hope è stata il capo della comunicazione della Casa Bianca, uscita di scena nel 2018 dopo aver ammesso di aver mentito all’intelligence per proteggere il presidente. Fedelissima della prima ora, amica intima della “First Daughter” Ivanka, in passato si era occupata delle public relation della Trump Organization e nel 2016 era stata portavoce della prima campagna presidenziale e poi direttrice delle comunicazioni strategiche. Dopo l’abbandono di Kellyanne Conway per motivi di famiglia, Trump l’aveva richiamata al suo fianco, proprio per dare una mano nella nuova campagna. E lei la settimana scorsa è stata sempre al suo fianco.