Donald Trump firma la legge sulle sanzioni alla Russia

Donald Trump firmerà la legge sulle sanzioni alla Russia, approvata in via definitiva dal Senato. Una scelta che sta facendo molto scalpore in tutto il mondo e in Rete visto che diversi mesi fa era stato lo stesso Trump a criticare duramente Barack Obama per le sanzioni imposte dagli Usa alla Russia in merito ai presunti attacchi informatici in occasione delle elezioni presidenziali 2016.

La Casa Bianca ha diramato una nota in cui si ricorda che “il presidente Trump aveva letto le prime bozze della legge e aveva negoziato alcuni elementi critici. Adesso – prosegue la nota – ha rivisto la versione finale e, sulla base della risposta data alle sue perplessità, la approva e intende firmarla”.

Il testo prevede anche nuove sanzioni all’Iran e alla Corea del Nord.