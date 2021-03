Dying Light 2: data di uscita, requisiti, gameplay e news

Dying Light 2 sta diventando un vero e proprio “caso” tra annunci, ritardi e assenza di informazioni: il sequel del gioco è ancora in piedi, ma tarda a soddisfare le attese dei fan.

Dying Light 2 – foto instagram.com

Correva l’anno 2018 quando i fan di Dying Light si sono entusiasmati alla notizia dell’uscita del sequel nella primavera del 2019. Eppure, ancora oggi, c’è mistero intorno a Dying Light 2 e la sua release date.

A seguito dei commenti social dei fan irritati, quindi, Techland ha ammesso di aver commesso l’errore di annunciare lo sviluppo di Dying Light e la sua uscita troppo presto.

Per farsi perdonare l’azienda polacca ha condiviso un nuovo trailer di Dying Light 2 dal gameplay accattivante sul suo canale ufficiale YouTube.

Il video inizia con il team di sviluppatori alle prese con i commenti feroci di alcuni fan del gioco e termina con la rassicurazione a non perdere d’occhio gli annunci futuri.

“Va bene, abbiamo ricevuto il messaggio, sappiamo che siete curiosi perché volete che Dying Light 2 sia meglio di quello che avete immaginato”.

“Questo è un progetto enorme e complesso e avevamo bisogno di tempo per essere sicuri che fosse all’altezza della nostra visione. Ci stiamo impegnando per offrirvi un gioco al quale continuerete a giocare per mesi. Saremo pronti molto, molto presto”.

“La nostra squadra ha bisogno della vostra fiducia e del vostro sostegno perché questo è ciò che ci motiva, specialmente ora che le circostanze sono difficili per tutti. Siamo orgogliosi di avere dei fan come voi e non importa come esprimete le vostre emozioni. Ecco un piccolo frammento di ciò che sta arrivando”.

I fan avevano già dato sguardo al mondo di Dying Light 2 tramite il trailer italiano, ma l’ultimo Update dedicato al sequel ha fatto crescere l’attesa: la scritta “2021” sembrerebbe confermare l’uscita imminente.

Dying Light 2: data di uscita, ambientazione e gameplay

Il sequel verrà rilasciato entro il 2021 e Dying Light 2 sarà fruibile tramite pc download, Xbox One e PlayStation 4 e anche altre console moderne (Dying Light 2 ha i requisiti per PS5 e Xbox Series X/S).

La storia di Dying Light 2 sarà il proseguimento del primo capitolo, ma i giocatori vestiranno i panni di Aiden Caldwell. D’altronde Kyle Crane è impegnato a mantenere l’ordine in città.

Per quanto riguarda l’ambientazione, invece, sappiamo che è ambientato 15 anni dopo il primo capitolo in una città chiamata The City in un’era in cui il genere umano è caduto nell’oscurità.

A quanto pare i giocatori potranno accedere a missioni che avranno effetti sulla collettività e conferiranno il potere a una certa fazione.

Le dinamiche della storia cambieranno in relazione al ritrovamento di un oggetto misterioso che il giocatore dovrà cercare in una mappa più grande del primo capitolo.

A prima vista il gameplay sembra un’evoluzione del primo Dying Light con più mosse di parkour, nuove combo e nuovi hardware.

Il giocatore avrà a disposizione un aliante per trasformare il personaggio in un supereroe e moltissime armi supplementari. Inoltre può affrontare tutte le sezioni del gioco o saltarne alcune.

In ultimo sembra proprio che Daying Light 2 sarà multiplayer, ammettendo due o tre giocatori in simultanea.