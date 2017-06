Elenoire Casalegno è stata scelta come madrina della nuova edizione del Gay Village. La bellissima showgirl, conduttrice tv e modella si è sempre schierata contro ogni tipo di pregiudizio e discriminazione. Anche durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 1 aveva lanciato un monito piuttosto significativo: “Non esiste omosessualità o eterosessualità, esiste solo la sessualità che ognuno vive come meglio crede!”. Reduce dalla fine del suo matrimonio con il direttore di Rete4 Sebastiano Lombardi, la splendida mamma vip ha rilasciato un’intervista a Gay.it in cui ha parlato del Gay Village e di diritti civili.

“La condizione sessuale di una persona, per me, è totalmente indifferente – ha detto Elenoire a Gay.it – Le persone le valuto per la loro natura, per quello che sono, per come si comportano con il prossimo e non di certo per quello che fanno nella loro intimità. Trovo assurdo catalogare una persona in base alla propria sessualità”.

Per poi aggiungere: “Io rispetto realmente le scelte di tutti poi, talvolta, posso non condividerle, ma questo non importa. Spesso ci dimentichiamo di quanto sia bella e importante la diversità”.

La conduttrice tv ed ex gieffina ha spiegato di aver scelto di partecipare al Gay Village per ribadire la sua contrarietà ai pregiudizi e alle discriminazioni, ma anche perché è un posto pieno di contaminazioni: “C’è tanta musica, ma anche cultura, arte e politica“.

Lei non si è mai schierata politicamente per un motivo ben preciso: “Non mi sono mai schierata perché a quarantuno anni faccio ancora fatica a collocarmi. Ho smesso di concentrarmi sui colori e sulle bandiere, per focalizzarmi di più sull’uomo e sulle sue idee. E poi, detto tra noi, essendo un personaggio molto seguito dai giovani, ho anche paura di influenzare qualcuno. Questa responsabilità non voglio proprio prendermela”.

Una donna molto intelligente, forte, determinata e intraprendente!