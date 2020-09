Elettra Lamborghini chiederà di fare il tampone a tutti gli invitati del suo matrimonio con il noto dj Afrojack. La famosa socialite, ereditiera, cantante e personaggio tv ha annunciato su Instagram Story questa decisione importante a seguito della nuova ondata di contagi da Covid-19 che si è registrata soprattutto in quelle località estive molto frequentate dai vip.

Elettra Lamborghini ha poi tirato le orecchie ad alcuni vip che pur avendo contratto il Covid-19 non rispettano la quarantena e vanno in giro come se nulla fosse: “Io al mio matrimonio chiederò di fare il tampone a tutti gli invitati, tre giorni prima dell’evento. Di certo non mi fa piacere chiederlo, ma ci sono i miei parenti, mia nonna… non ci voglio neanche pensare”.

La nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda, è stata giustamente molto dura contro questi personaggi famosi: “Ho la metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna con il Covid e, giustamente, se ne stanno a casa. Poi ci sono delle persone famose che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus contagiando anche le persone con cui sono state in vacanza. Ma si rifiutano di fare il tampone, non dicono niente e vanno in giro”.

Comportamenti davvero vergognosi e riprovevoli che sono stati giustamente stigmatizzati da Elettra su Instagram Story. Se così fosse, questi vip rischiano sanzioni davvero salatissime.