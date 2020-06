Elisa Isoardi è stata pesantemente offesa e denigrata sul web per il suo fisico. In particolar modo molti leoni da tastiera hanno criticato il suo polpaccio. La conduttrice tv del programma di Raiuno, La prova del cuoco, ha parlato delle ripetute offese ricevute sul web dagli haters durante la sua recente ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo.

L’ex fidanzata dell’ex ministro dell’Interno del Governo Conte 1, Matteo Salvini, ha dichiarato: “Mi hanno detto che ho il polpaccio da cinghiale. Ho fatto cinque anni ciclismo a livello agonistico”.

La presentatrice tv ha poi aggiunto: “Io mi piaccio così tanto, ma voglio capire quali sono le critiche. Polpaccio da cinghiale? Ho il polpaccio da ciclista, ho fatto ciclismo per cinque anni. Il body shaming non mi dà fastidio, mi dà fastidio l’odio che mettono soprattutto con persone che hanno le spalle meno larghe delle nostre”.

Per quanto riguarda i paragoni con Antonella Clerici, Elisa ha dichiarato: “Il confronto c’è sempre e ci sarà sempre, ma menomale che esista la competizione: competizione significa crescita. Sarebbe strano il contrario. Rivalità? Non c’è rivalità, ci sentiamo e messaggiamo: non c’è nessun problema tra noi due. Io non penso proprio che si senta in rivalità in me, lei è una maestra”.

Pare che Elisa Isoardi lascerà La prova del cuoco durante la prossima stagione televisiva per occuparsi di Linea Verde. Al suo posto tornerà Antonella Clerici, ma con un altro programma tv.