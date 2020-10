“Elisabetta Gregoraci non è riconoscente”, l’affondo dell’ex manager della showgirl

“Elisabetta Gregoraci non è riconoscente e Flavio Briatore si è stancato”, l’affondo dell’ex manager della showgirl. Francesco Chiesa Soprani è tornato all’attacco della conduttrice tv di Battiti Live in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, tirando in ballo anche il famoso manager e imprenditore.

L’ex manager dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato: “Briatore si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate”. Soprani dopo aver ascoltato le parole scritte dall’imprenditore nella lettera inviata poi a Elisabetta nella Casa del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Lo capisco, visto tutto quel che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese. Sicuramente la parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale”.

Nel corso dell’intervista ha asserito: “Lei ha sbagliato anche solo a pronunciare il nome di Flavio perché lui è l’uomo che le ha cambiato la vita”. Poi lancia un’altra pesante stoccata alla Gregoraci: “Sapendo com’è nata la loro storia, io dubito che fosse amore. Quando lo ha incontrato, Elisabetta aveva un altro obiettivo: voleva sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta e davanti al quale tutti si inginocchiavano, sia i potenti sia i personaggi dello spettacolo. Elisabetta vive per questo, è sempre stato il suo sogno”.