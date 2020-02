Elly Schlein è bisessuale: il coming out della vicepresidente dell’Emilia-Romagna

Elly Schlein è bisessuale. La vicepresidente dell’Emilia-Romagna ha fatto coming out in diretta tv al programma di Daria Bignardi, L’Assedio, sul Nove. Nata nel 1985 a Lugano, è figlia di due accademici: la madre, l’italiana Maria Paola Viviani Schlein, è stata preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria; il padre, lo statunitense Melvin Schlein, è professore emerito di Scienze politiche e ha un passato da assistant director alla prestigiosa sede bolognese della Johns Hopkins University.

Elly Schlein – Foto: Facebook

Elly si è lasciata andare durante l’intervista rilasciata a Daria Bignardi e ha parlato anche della sua vita privata. «Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata – ha spiegato la politica -, sono molto riservata però faccio un’eccezione. Sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sono legata a una ragazza e sono felice finché mi sopporta…».

Elly Schlein, che non è mai stata una militante lgbt e non ne ha fatto una bandiera dei suoi orientamenti sessuali, alla domanda se la compagna cammini un passo avanti o indietro, ha replicato: «Sempre fianco a fianco. Questo è l’importante».

