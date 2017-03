Elodie Di Patrizi si è schierata pubblicamente contro il triste fenomeno del bullismo dalla sua pagina Facebook ufficiale e ha svelato che anche lei è stata vittima di bulli e attacchi razzisti quando frequentava le scuole medie. Dopo essersi piazzata all’ottavo posto al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Big con la canzone Tutta colpa mia, Elodie e il suo fidanzato Lele Esposito, che ha vinto il Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte con il brano Ora mai, sono più uniti e innamorati che mai. Al tempo stesso entrambi sono impegnati in campagne contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 15 ha esordito così: “Ieri ho conosciuto una ragazza, mi ha confessato che a scuola è vittima di bullismo e che nessuno fa niente per difenderla. Non potete capire quanta voglia mi sia venuta di fare qualcosa per lei, ma non potendo fare molto, voglio semplicemente raccontarvi una cosa. Per un breve periodo alle scuole medie venivo presa in giro perché non capivano bene la mia sessualità, mi chiedevano se fossi maschio o femmina e questo perché portavo i capelli corti… Poi si divertivano a chiamarmi negra – ha proseguito la star di Amici – perché mia madre è nera. Ci stavo male, ma facevo finta di nulla e a casa di nascosto piangevo, però poi la rabbia saliva e non accettavo il fatto di sentirmi messa in disparte e additata come la diversa, quindi ho cominciato ad avere atteggiamenti simili ai loro e mi sono nascosta dietro la rabbia e il finto menefreghismo”.

Per poi concludere: “Non fate lo stesso errore, difendetevi, ma rimanete quello che siete, io l’ho capito dopo tanti anni. LA DIVERSITÀ È FORZA! LA DIVERSITÀ È BELLEZZA! Non rimanete indifferenti difronte la violenza, che sia fisica o verbale. Dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, e chiedere aiuto se lo siamo”.

Il post social di Elodie ha commosso i suoi fan e ha raccolto tanti consensi. Un suo fan ha commentato: “Chi è vittima di bullismo, deve essere forte. Ne so qualcosa e sono riuscito a superare tutto, da solo, oggi mi sento più forte di tutte quelle persone cattive, di quel branco ignobile che per anni mi ha distrutto”. Una fan ha asserito: “Purtroppo persone così esistono ancora. Ma loro non meritano le lacrime, loro meritano l’indifferenza più totale. A chiunque sia vittima di bullismo, siate forti e abbiate più fiducia in voi stessi. Vi consiglio di leggere il libro Staying Strong di Demi Lovato. Per chi non lo sapesse, lei ha una storia molti difficile alle spalle, tra bullismo e autolesionismo. In questo libro spiega come è riuscita a rialzarsi dopo essere caduta. È bellissimo, mi ha aiutato tanto”.

Brava Elodie!