Emilio Fede è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere per la vicenda dei falsi fotomontaggi hot che secondo l’accusa avrebbe fatto confezionare per ricattare il direttore dell’informazione di Mediaset Mauro Crippa e il presidente dell’azienda Fedele Confalonieri quando venne licenziato nel 2012. Secondo il pm, l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede avrebbe costretto Crippa, Confalonieri e anche l’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi a fargli avere un accordo più vantaggioso con una buonuscita di 820mila euro e un contratto di collaborazione di 3 anni. Il pm aveva chiesto 4 anni e 9 mesi, ma alla fine è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di galera. Alle parti civili Confalonieri e Ferri è stato riconosciuto un risarcimento rispettivamente di 20mila e 2mila euro. Il 12 giugno scorso Emilio Fede è stato condannato a 3 anni e mezzo per un altro reato: concorso in bancarotta. L’ex giornalista del Tg1 ed ex braccio destro dell’ex premier Silvio Berlusconi non ha nessuna intenzione di andare in carcere.

Durante una recente intervista rilasciata al programma radiofonico La Zanzara di Cruciani e Parenzo, l’ex direttore del TG4 e fedelissimo dell’ex premier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Questa sentenza fa ridere. Non ho preso un soldo, ma poi dove vado a prendere questi soldi con cui risarcire? Vado al casinò di Montecarlo e poi finanzio la curatela? Ma la curatela è un cretino idiota. Non so manco come si chiama. Gigetto, Gigino, Gigino il puzzolente. Al massimo rimborso 50 euro, così comprano le noccioline e si mettono in una gabbia la posto delle scimmie. Dovessi aspettare l’Appello e la Cassazione, vedrete. In banca ho sul conto 2800 euro. Ma quali milioni, ho solo la pensione. E vogliono prendermi pure un quinto della pensione, ma vadano affan…. Lo faranno sicuramente. Vivo solo della mia pensione, 9870 euro, che mi basta per vivere elegantemente rispetto a tanta gente che non sa come campare. Sai cosa hanno fatto? Hanno accelerato i tempi dell’eventuale risarcimento e qualcuno avrebbe detto: ‘Bisogna fare in fretta, perché questo è vecchio‘. Se qualcuno ha detto veramente questa frase, è una testa di ca…. Cosa mi sequestreranno? Posso mettere all’asta i mobili antichi, le mie giacche, i vestiti. Solo questo. Non ho nemmeno una casa di proprietà”.

L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede ha poi aggiunto: “Vivo in affitto in una casa di proprietà Mediaset. Pago 3mila euro al mese. Ho fatto una richiesta per ridurmi l’affitto. Lo sapete di quanto me lo hanno ridotto? Duecento euro. Con mia moglie non ci vado a vivere, perché io sto a Milano, lei a Roma. E poi non voglio vivere con lei nella stessa casa. Ho anche un autista, è un extracomunitario, ma è un cretino. Non sa l’italiano, non conosce le strade, vuole lavorare da noi, lasciassero il posto agli italiani. Non capiscono l’italiano e vogliono lavorare da noi”.

Poi ha attaccato duramente la deputata di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla: “Lei non c’entra niente con l’animalismo di Berlusconi, non deve vantarsi di nulla. Berlusconi amava gli animali prima della Brambilla, poi ha trovato un altro animale come la Brambilla e l’ha assunta come animalista. Non mi è antipatica, mi sta sulle palle. Amo gli animali, ma il fatto che lei faccia la portaborse degli animali mi ha rotto le palle”.