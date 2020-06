Emma Marrone è guarita dal tumore: “Coraggio a tutti coloro che stanno lottando”

Emma Marrone è guarita dal tumore. La vincitrice del Festival di Sanremo e di Amici di Maria De Filippi ha annunciato la bellissima notizia sui social. La famosa e amatissima cantante pugliese ha rivelato su Instagram Story che dopo tanto tempo, sta finalmente bene.

Emma ha aggiornato i suoi milioni di follower sul suo stato di salute e ha lanciato un messaggio di speranza e solidarietà a tutti coloro che stanno conducendo la stessa battaglia.

«Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento – ha esordito l’artista salentina su Instagram Story -, dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene. Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo: ce la farete anche voi».

Il video social di Emma ha fatto rapidamente il giro della Rete ed è diventato virale, tra la gioia e la felicità di fan, amici e parenti.

Il 20 settembre scorso la star di Amici aveva annunciato di doversi far da parte per un periodo proprio per pensare alla sua salute, destando preoccupazione fra fan, colleghi, amici e giornalisti. Non era la prima volta che la cantante si doveva sottoporre a un intervento a cui sono seguiti mesi di stop forzato, proprio poco dopo la pubblicazione del suo album.

Ora è acqua passata. Auguri Emma!