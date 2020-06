Enrico Nigiotti indagato per frode alle assicurazioni: la reazione del cantante

Enrico Nigiotti è finito al centro della cronaca poiché risulta essere iscritto nel registro degli indagati a Livorno per frode alle assicurazioni. Il cantante toscano, che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e al Festival di Sanremo oltre che a X Factor, avrebbe accettato di falsificare o alterare la documentazione sanitaria di un incidente stradale per avere un risarcimento più alto.

Enrico Nigiotti – Foto: Facebook

Altre 70 persone sono state indagate dalla procura di Livorno perché avrebbero consentito l’alterazione dei loro referti medici. L’operazione, denominata Triade Sicura, è scattata dopo lunghe indagini della compagnia dei carabinieri di Livorno al comando del maggiore Guglielmo Palazzetti.

La reazione di Nigiotti

Il giovane e apprezzato cantante ha voluto esprimere la sua più totale estraneità ai fatti mediante un post condiviso sui suoi profili social. Enrico ha esordito così: “Riguardo l’operazione Triade Sicura, che oltre me vede indagate altre 71 persone con una serie di sinistri stradali, attualmente non sono a conoscenza degli atti di indagine avendo saputo solo il titolo di reato per il quale si sta procedendo. Io sono rimasto coinvolto un anno fa in un brutto incidente stradale nel quale ho rischiato la vita”.

Per poi aggiungere: “Confido di poter chiarire il prima possibile la mia posizione ma, al momento, devo ancora ricostruire i fatti e recuperare i documenti relativi al risarcimento del danno derivante da quel sinistro. Ho piena fiducia nella Magistratura e valuterò con il mio Avvocato le iniziative da intraprendere a tutela della mia persona”.

Nigiotti ha poi concluso: “Al momento posso solo dichiarare la mia estraneità a qualsiasi fatto di natura illecita, avendo sempre agito nel pieno rispetto della Legge”.