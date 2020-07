Enzo Salvi disperato: il suo pappagallo è stato preso a sassate

Enzo Salvi è davvero disperato e amareggiato. Il suo pappagallo è stato preso a sassate da un pazzo che poi si è accanito anche contro di lui, senza alcuna ragione.

Il famoso e popolare attore e comico ha dichiarato in un video social: “Non trovo le parole per descrivere il mio stato d’animo. Da ieri non dormo perché sto malissimo, assistere ad una lapidazione senza motivo è scioccante. Io sono contro la violenza, amo gli animali, ora il mio pappagallo si trova con una frattura al cranio, sta lottando tra la vita e la morte, e tutto a causa di una violenza inaudita verso un’anima innocente da parte di una persona che ora è a piede libero, e domani va a tirare i sassi a qualsiasi altra persona o animale. Vanno prese delle posizioni, non si può andare avanti così”.

Lui si trovava in un’oasi verde e non c’era nessuno: “Il mio pappagallo Fly inizia a volare, poi scende e si posa su un palo. All’improvviso, ho visto spuntare come dal nulla un giovane, che ha iniziato a tirargli dei sassi. Lo ha colpito, Fly è caduto a terra esanime e io disperato, pensando fosse morto, gli ho urlato: ‘Che fai?. A quel punto ha aggredito anche me prima di scappare. Una scena di una violenza da film di Tarantino, per fortuna il mio amico ha potuto scattare delle foto e immortalare la scena”.

Enzo ha poi ricordato “una rabbia inaudita e senza motivo. Sto ancora peggio perché non è un imprevisto o un incidente, ma rabbia sconvolgente e senza senso. Avrei preferito aggredissero me per rubarmi un cellulare, almeno la ragione era il furto”.

I carabinieri, dopo la sua denuncia, hanno rintracciato l’aggressore: è un 25enne del Mali, ora indagato per maltrattamento di animali. Enzo ha però precisato: “Non è questione di colore della pelle, non voglio che venga strumentalizzata la mia rabbia e la mia delusione. Questo folle rappresenta solo sé stesso, è l’icona della follia e bisogna che veniamo tutelati, sia gli animali che gli uomini, da questi soggetti… ho 56 anni, uno spirito filantropico, ho sempre lottato dando sostegno agli animali, dando in beneficenza il ricavato dei miei spettacoli. Sono deluso, che accadano cose del genere non ce lo meritiamo”.