Eva Henger critica la figlia Mercedesz e silura Lucas Peracchi: “È un manipolatore”

Eva Henger ha criticato duramente la figlia Mercedesz e ha silurato il genero, l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Lucas Peracchi. La celebre ex diva a luci rosse ha replicato alle accuse della figlia lanciate alcuni giorni fa tramite il settimanale di cronaca rosa Nuovo.

Mercedesz ed Eva Henger: rapporti sempre glaciali

La web influencer, cantante ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato a Nuovo qualche settimana fa: “Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia”.

Eva contro Mercedesz e Luca

Eva Henger è rimasta molto amareggiata e delusa dalle dichiarazioni della figlia Mercedesz Henger.

“Mercedesz? L’avrei voluta con più testa – ha spiegato Eva -. Forse ho sbagliato io. Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza, grande affetto per la famiglia. Sai, io sono una persona che ha tante conoscenze, tanti amici, ma la mia famiglia non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo. La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così. E pensavo che i figli sarebbero cresciuti coi miei stessi valori – ha proseguito l’ex conduttrice tv di Paperissima Sprint -, ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso”.

Per poi rifilare un’altra durissima stoccata al vetriolo: “È una grande delusione. Ma a questo punto non mi abbatto più di tanto. È maggiorenne, non è che non mi dispiace, ma ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore. La cosa importante è che lei sia felice e soddisfatta della decisione che ha preso. È giusto che faccia la sua vita. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente, non si può ragionare con lei”.

