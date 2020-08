Fabio Rovazzi rinuncia al tormentone estivo: “La quarantena è stata un incubo”

Fabio Rovazzi ha deciso di rinunciare al tormentone estivo a causa della quarantena scaturita dalla diffusione della pandemia da Covid-19. Il giovane artista ha perso il nonno per colpa del nuovo Coronavirus: “Il lockdown è stata un’occasione per fermarsi a riflettere sulle priorità della vita. Avrei potuto fingere, in studio e sul palco, di essere felice. Purtroppo non sono capace”.

Fabio Rovazzi – Foto: Facebook

Fortemente provato dal lockdown e dal nuovo coronavirus, la sua vena artistica ha subito una battuta d’arresto: “Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale: mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori cambiandomi”.

Ai suoi follower di Instagram ha confidato: “Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo”.

Questo per lui non è proprio il momento di sorridere: “Avrei potuto fingere, in studio e sul palco, di essere felice. Purtroppo non sono capace. Le canzoni sono sempre state un prolungamento del mio stato d’animo e se fossi stato costretto a farne una ora sarebbe uscito un pezzo strappalacrime drammatico (che vi evito molto volentieri)”. Ma ha poi annunciato a sorpresa: “A fine agosto vi annuncerò una operazione a livello mondiale che vi manderà fuori di testa. Vi voglio bene”.