Fabrizio Corona, ultime news sul processo. La star tv, showgirl, stilista, modella e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez ha testimonialo in aula di tribunale a Milano nell’ambito del processo per i 2,6 milioni in contanti ritrovati dalla DDA milanese in parte in Austria, in parte nel controsoffitto della collaboratrice dell’ex re dei paparazzi italiani Francesca Persi. Oltre un mese fa Corona aveva dichiarato ai giudici di Milano: “Quei soldi vengono tutti da serate, campagne e lavoro e li ho fatti tra il 2008 e il 2012, in particolare nel 2009, quando con Belen Rodriguez siamo diventati una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde eravamo… tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli”. Ieri è stato il turno della sensuale e magnifica showgirl argentina Belen.

“Più che Bonnie e Clyde – ha replicato la mamma vip argentina al presidente del collegio Guido Salvini, eravamo come Vittorio Gassman e Monica Vitti. Fabrizio è il signore delle buste di contanti, se non aveva in tasca una busta con 10mila euro non era tranquillo, usava le buste anche al ristorante, ogni volta che salivo in macchina c’erano le buste. Non mi ha mai parlato di soldi nascosti, se erano stati nascosti e quanti erano. Detto questo, potevo supporlo: se uno fa tanti contanti, li nasconde, è evidente. Pagava in contanti l’affitto per le case delle vacanze, 100mila, 50, 70mila, li teneva nella giacca e anche quando andavamo al ristorante, cioè quasi tutte le sere, li tirava fuori”.

Per poi aggiungere: “Fabrizio ha avuto tanti episodi di attacchi di panico, una volta anche alle Maldive. Ora rido, ma avevo paura che morisse. Le Maldive sono formate, per chi non lo sapesse, da molte isole isolate dal mondo – ha detto ai giudici – quella volta pioveva e siamo dovuti andare nella città delle Maldive in ospedale. E’ una situazione che si ripeteva più volte, una volta dormivamo insieme e lui piangeva. Aveva paura del futuro, aveva paura che lo venissero a prendere. Lui lasciava sempre fuori di casa i suoi problemi, cercava di tenermi fuori, ma ogni tanto crollava”.

Dopo la deposizione Belen ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “L’ho visto bene”. “Ce la farà?”, le chiede una giornalista, riferendosi a Corona, in carcere dall’ottobre scorso. “Lo spero”, ha ribattuto Belen. L’inviata della seconda edizione del programma tv di Canale 5 Selfie – Le cose cambiano ha poi attaccato il circo mediatico: “Non capite proprio che uno possa essere provato?”.

